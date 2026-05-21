Ya se palpita el Mundial y el grupo La T y la M lanzó tres canciones para alentar a la Selección

El dúo cordobés que se convirtió en fenómeno de la música presentó un EP con nuevos temas pensados para acompañar a la Scaloneta al Mundial 2026.

La T y la M, referentes de la música popular cordobesa, estrenaron un conjunto de tres canciones que ya generan expectativa entre los hinchas. El material conecta la emoción de la tercera estrella obtenida en Qatar con la ilusión de volver a gritar campeón en 2026.

El lanzamiento incluye Hoy juega la Argentina, un tema que refleja el ritual de cada hincha antes de un partido; Tierra de Campeones (pa’ los jugadores), un homenaje a los protagonistas de Qatar 2022; y Argentino yo soy, una declaración de identidad que apunta a ser coreada en tribunas y caravanas. Cada canción está pensada para transmitir orgullo y emoción, reforzando el vínculo entre música y fútbol.

El dúo ya había marcado un hito con Pa’ la Selección, el hit que se viralizó en 2022 y acompañó a millones durante la conquista de la tercera estrella. Ahora, la incógnita es si estas nuevas composiciones lograrán el mismo impacto y se instalarán en el cancionero popular como parte de la memoria colectiva.

El fenómeno de La T y la M no se limita a sus canciones: su estilo festivo y directo los convirtió en referentes de una generación que mezcla cuarteto, cumbia y música urbana. Con cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales y colaboraciones con artistas como Bizarrap, Duki y Luck Ra, el dúo demuestra que su alcance trasciende fronteras.



El estreno se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los seguidores celebraron la iniciativa y comenzaron a compartir fragmentos de los temas. La expectativa es que estas canciones se conviertan en parte del repertorio que suene en estadios, caravanas y celebraciones durante el Mundial.

Más allá del éxito comercial, el aporte de La T y la M tiene un condimento especial: su conexión con la música popular argentina y la capacidad de movilizar multitudes. En un país donde el fútbol es pasión y la música es identidad, el dúo encontró la fórmula para unir ambas emociones en un mismo grito.

El desafío ahora es comprobar si este nuevo lanzamiento logrará instalarse con la misma fuerza que Pa’ la Selección. Lo cierto es que el dúo cordobés ya se ganó un lugar en la cultura futbolera contemporánea y promete seguir marcando el pulso de cada festejo argentino.