Videos: se descarriló una formación del Tren Sarmiento en Liniers, hay heridos y el servicio quedó interrumpido

Una formación del Tren Sarmiento se descarriló este martes en la zona de Liniers y dejó al menos ocho heridos. Los pasajeros tuvieron que evacuar por las vías y el servicio quedó interrumpido, mientras equipos de emergencia trabajaban para asistir a los afectados.

Una formación del Tren Sarmiento se descarriló este martes por la tarde en la zona de Liniers, a poco más de 100 metros del paso a nivel ubicado en la intersección de Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia. El accidente ocurrió cerca de las 15:50 y obligó a que los pasajeros descendieran por sus propios medios y caminaran por las vías para salir de la zona afectada. La secuencia fue registrada por usuarios, que rápidamente viralizaron imágenes en redes sociales.

Según informaron fuentes de emergencia, ocho pasajeros resultaron heridos y dos debieron ser trasladados para recibir atención médica. Personal del SAME confirmó que ninguna de las lesiones reviste gravedad. En total, al lugar llegaron 34 móviles, además de médicos y equipos de rescate, debido a la cantidad de personas involucradas.

Ante la emergencia, se desplegó un amplio operativo en el área del descarrilamiento. Bomberos de la Ciudad, un Grupo Especial de Rescate, un puesto de comando y una unidad médica trabajaron de manera coordinada para evacuar a todos los pasajeros y asegurar la zona. Las autoridades aclararon que, pese al descalce, la formación no volcó, algo que contribuyó a evitar daños mayores.

🔴AHORA| Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Liniers pic.twitter.com/iopt2WCrBP — El Destape (@eldestapeweb) November 11, 2025

El incidente provocó la interrupción total del servicio del Sarmiento, que solo opera entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once. Desde Trenes Argentinos no confirmaron cuánto tiempo durará el corte, aunque se espera la llegada de una formación de auxilio para intentar normalizar la circulación durante la noche.

Fuentes policiales detallaron que entre los heridos se encuentran dos hombres y una mujer mayor con movilidad reducida, que sufrió politraumatismos y debió ser trasladada. Las vías debieron ser desenergizadas para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

AHORA | Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Liniers https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/3f8nqdqV8o — TN – Todo Noticias (@todonoticias) November 11, 2025

Hasta el momento, se desconocen las causas del descarrilamiento, y técnicos de la empresa trabajan en el análisis del riel y de la formación afectada. El hecho generó preocupación entre los pasajeros y vecinos de la zona, que observaron como decenas de personas caminaban por los durmientes para abandonar el tren.