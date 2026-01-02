Video: una mujer fue brutalmente golpeada y mordida por un falso cliente

El violento episodio ocurrió en una mueblería de Rosario, cuando un hombre ingresó simulando ser comprador y terminó atacando a la empleada. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del local.

Un hecho de inseguridad conmocionó a la ciudad de Rosario. Una empleada de una mueblería ubicada en barrio Echesortu fue víctima de un ataque violento por parte de un hombre que se hizo pasar por cliente. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

Según el relato de la víctima, el agresor entró al comercio y se sentó en uno de los sillones exhibidos, asegurando que esperaba a su madre para realizar una compra. Sin embargo, no efectuó ninguna consulta concreta y permaneció en el lugar hasta que la trabajadora le pidió que se retirara porque el negocio estaba por cerrar.

Ante la advertencia de que llamaría a la policía, el hombre reaccionó con extrema violencia. Golpeó a la empleada, la redujo y en medio del forcejeo llegó incluso a morderle la mano. Finalmente, logró robarle sus pertenencias y escapar del lugar antes de que llegaran las autoridades.

La joven fue trasladada a un centro de salud, donde recibió atención médica por los golpes sufridos en la cabeza y las extremidades. Permaneció algunas horas internada en observación y luego fue dada de alta, aunque continúa bajo seguimiento por el cuadro de nerviosismo que le provocó la agresión.

La investigación quedó en manos de la policía de Rosario, que analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar al responsable. Se espera que en las próximas horas se avance en la búsqueda del sospechoso, cuya violencia generó gran preocupación entre comerciantes y vecinos de la zona.

Este episodio se suma a una serie de hechos que mantienen en alerta a los habitantes de Rosario, donde la inseguridad en comercios se ha convertido en un problema recurrente. Los trabajadores reclaman mayor presencia policial y medidas de prevención para evitar que situaciones como la vivida por esta empleada se repitan.