Video: una mujer arrastró a un joven sobre el capot de su auto tras una discusión por un choque

Una discusión tras un choque en Hurlingham terminó en un hecho insólito cuando una mujer arrastró a un joven en el capot de su auto por más de seis cuadras. La ANSV le quitó la licencia de conducir.

Lo que comenzó como un accidente de tránsito terminó en una escena de extrema violencia que quedó registrada por las cámaras de seguridad del municipio de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires. Una mujer de 35 años arrastró a un joven sobre el capot de su auto durante más de seis cuadras, luego de una discusión por un choque.

El episodio ocurrió el domingo alrededor de las 17.30, en la esquina de Isabel del Maestro y Delfor Díaz, cerca de las vías del ferrocarril Urquiza. De acuerdo con los testigos, la mujer conducía un Volkswagen T-Cross y colisionó por detrás con un Fiat 147 que había frenado en un semáforo.

Tras el impacto, la conductora intentó evitar la intervención policial, ofreciendo “arreglar el choque” en el lugar, ya que no contaba con la documentación necesaria. Sin embargo, el joven de 19 años, que manejaba el otro vehículo junto a su hermana, se negó y pidió hacer la denuncia correspondiente.

El momento de furia: lo atropelló y lo llevó en el capot

Según las imágenes y los relatos de los vecinos, tras la discusión la mujer subió a su camioneta, aceleró y embistió al joven, que intentó esquivar el golpe. En un intento desesperado por no caer bajo las ruedas, el chico se agarró del capot y luego del portaequipaje del techo, mientras el vehículo circulaba en contramano por la avenida Vergara, a la altura del kilómetro 18.

La peligrosa secuencia se extendió durante más de seis cuadras, mientras los testigos gritaban e intentaban detener el avance. Finalmente, otro conductor logró cruzarle el paso al T-Cross, lo que permitió que el joven descendiera del vehículo.

Las cámaras del Centro de Monitoreo de Hurlingham siguieron la escena en tiempo real y enviaron un móvil policial al lugar. El joven fue atendido por golpes leves y una fuerte crisis nerviosa, mientras que la mujer fue demorada por la Policía. En el interior del auto viajaba una menor de edad, hija de la conductora.

Intervención de la Justicia y sanción de la ANSV

Ambas partes fueron trasladadas a la Seccional de Hurlingham, donde el caso fue caratulado como “lesiones culposas”. La UFI N°1 de Morón quedó a cargo de la investigación.

En paralelo, tras la viralización del video, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intervino de oficio, logró identificar a la conductora y solicitó la inhabilitación inmediata de su Licencia Nacional de Conducir.

El organismo también informó que la mujer será citada por la jurisdicción donde tramitó su licencia para someterse a evaluaciones psicofísicas y psicológicas, con el fin de determinar si está en condiciones de volver a conducir.