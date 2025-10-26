Video: un taxista manejaba borracho, lo pararon y en el baúl estaba su pareja para “vigilarlo”

Un insólito episodio sorprendió durante la madrugada del sábado a los agentes de tránsito de la ciudad de Salta, cuando en medio de un control sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club Gimnasia y Tiro, detuvieron a un taxista que dio positivo en el test de alcoholemia. Sin embargo, lo más llamativo ocurrió al inspeccionar el vehículo: dentro del baúl encontraron a una mujer que resultó ser su pareja.

Según publicó el medio El Tribuno, los inspectores no salían de su asombro cuando el conductor explicó que la joven “era su señora”. Al consultarle a la mujer por qué se encontraba allí, ella respondió sin dudar: “Estaba vigilando a mi pareja”.

La chica, de 18 años, aseguró que se metió en el baúl por decisión propia porque sospechaba de una infidelidad y quería comprobar qué hacía su novio mientras trabajaba de noche. El conductor, por su parte, ratificó la versión ante los agentes: “Ella piensa que voy a estar con otra mujer y quería saber qué hago en la noche”.

El insólito control terminó con la sanción al taxista por conducir alcoholizado y por transporte ilegal de pasajeros, ya que la mujer viajaba oculta en un compartimiento no habilitado.

El video del momento, donde se ve a la joven tapada con una manta dentro del baúl, se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una mezcla de sorpresa y humor por la singular explicación que dieron los protagonistas.