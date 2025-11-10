Video: manejaba en ojotas y atropelló a tres abuelas que cruzaban la calle

Tres mujeres mayores fueron atropelladas mientras cruzaban la tradicional avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de 25 de Mayo, frente a la comisaría primera de Lanús. El hecho ocurrió en horas del mediodía y dejó como saldo tres víctimas de 65, 73 y 91 años, todas con distintas lesiones, aunque fuera de peligro.

La más afectada fue Mirta Silvia Amor López, de 91 años, quien sufrió una fractura expuesta en la cabeza y pérdida de conocimiento. A pesar de la gravedad del golpe, se encuentra con vida y permanece internada. Las otras dos mujeres, identificadas como Teresa Cristina Melgarejo (65) y una tercera víctima de 73 años, Juana Vignogna, sufrieron fracturas y heridas leves. Dos de ellas ya fueron dadas de alta.

El conductor del vehículo, Ezequiel Eduardo Mambrín, manejaba un Renault Symbol y circulaba junto a un menor de edad. Según las primeras pericias, el hombre habría perdido el control del auto y terminó embistiendo a las mujeres. La Fiscalía N°7 de Lanús, a cargo de la doctora Silvia Buzano, investiga el caso bajo la carátula de lesiones culposas.

El test de alcoholemia dio resultado cero, y tampoco se detectó exceso de velocidad. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los investigadores: el conductor manejaba con ojotas, y se analiza si este tipo de calzado podría haber provocado una falla al momento de frenar.

Aunque la Ley Nacional de Tránsito no prohíbe expresamente conducir con ojotas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial recomienda utilizar calzado cerrado y firme para garantizar un control seguro de los pedales. En cambio, en Mendoza, la legislación local sí prohíbe y multa a quienes conducen con ese tipo de calzado.

Las imágenes del siniestro, registradas por cámaras de seguridad, son impactantes y muestran el momento en que el auto se desvía repentinamente hacia la vereda. Por respeto a las víctimas, no fueron difundidas.

Las tres abuelas sobrevivieron al accidente, aunque una de ellas continúa internada por las graves lesiones en el cráneo y el brazo. La fiscalía avanza en la recolección de pruebas para determinar si el uso inadecuado de calzado influyó en el accidente que conmocionó a los vecinos de Lanús.