Impactante video: discutió con su vecino por “ruidos molestos”, salió con un arma y le disparó

En la zona sur de Rosario, un violento episodio vecinal terminó con un joven baleado y en estado crítico tras recibir un disparo de un vecino de 75 años. El hecho, grabado en video, se difundió en las redes sociales y generó conmoción.

Todo comenzó como una discusión por “ruidos molestos”, pero rápidamente escaló la violencia entre los vecinos del barrio Las Delicias de la zona sur de Rosario terminó en tragedia. Omar Vecchi, de 28 años, se encuentra internado en terapia intensiva luego de recibir un disparo en el abdomen por parte de su vecino, Pedro, de 75 años, quien quedó detenido e imputado por tentativa de homicidio.

El miércoles cerca de las 18:30, en Pasaje Benito Suárez al 5800, un hombre comenzó a grabar con su celular mientras discutía con su vecino por ruidos molestos provenientes de un auto. Lo qué pasó es que el hombre, de 75 años, salió a la vereda de su casa con un arma en su mano para amenazar a su vecino.

En las imágenes se lo escucha gritar: “¿Está disparando con esa arma? Mirá, mirá”. Instantes después, el hombre mayor levanta una carabina calibre 22 y se escucha un tiro. La imagen se pierde y es que el otro vecino intenta resguardarse de las balas. “¡El viejo me disparó! ¡Llamen a una ambulancia!”, exclamó la víctima.

Toda la secuencia quedó filmada en el celular de la víctima y rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde muchos usuarios quedaron sin palabras al ver cómo la pelea escaló hasta convertirse en un intento de homicidio a plena luz del día.

El hombre baleado fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde fue operado de urgencia y permanece en estado delicado. La Policía de Rosario secuestró la carabina calibre 22 con la que se habría efectuado el disparo y detuvo al agresor en el lugar.

La esposa del detenido aseguró que su marido no apuntó directamente contra Vecchi, sino que disparó al piso y el proyectil rebotó accidentalmente. Según su relato, las discusiones comenzaron por los ruidos molestos del motor del auto de la víctima y acusó a Vecchi de arrojar piedras a su vivienda minutos antes del disparo.

El video del ataque ya circula en redes sociales y fue tomado como prueba en la causa que investiga la Fiscalía. El agresor permanece detenido mientras la víctima lucha por su vida en terapia intensiva.