Video: así viven los argentinos fuera del estadio el Argentina Austria

Video: así viven los argentinos fuera del estadio el Argentina Austria

Mundial 2026

Familias, amigos y mendocinos radicados en Estados Unidos se reunieron en los alrededores del AT&T Stadium para acompañar a la Selección Argentina. Entre emoción, recuerdos y expectativas, la pasión albiceleste volvió a hacerse sentir en Dallas.

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Redacción ElNueve.com
La pasión albiceleste ya se vive con intensidad en Dallas. A horas del encuentro entre Argentina y Austria, cientos de hinchas comenzaron a concentrarse en los alrededores del imponente estadio AT&T Stadium, donde los mendocinos también dijeron presente y compartieron sus historias, expectativas y emociones antes del partido.

Desde temprano, las inmediaciones del estadio de los Dallas Cowboys comenzaron a teñirse de celeste y blanco. Con una temperatura que ya rondaba los 28 grados a media mañana y un pronóstico que anticipa más de 36 grados para la hora del partido, los fanáticos se fueron acercando para vivir una nueva jornada de fiesta junto a la Selección Argentina.

Entre ellos se destacaron numerosos mendocinos que viajaron especialmente para acompañar al equipo de Lionel Messi. Una familia de Godoy Cruz contó que llegó a Estados Unidos para seguir a la Selección y que ya tuvo la oportunidad de presenciar los primeros partidos del torneo. Las más pequeñas del grupo reconocieron que era la primera vez que asistían a un encuentro mundialista y no ocultaron su emoción por la experiencia.

También hubo historias de mendocinos radicados en Estados Unidos desde hace años. Claudio Villanueva, oriundo del barrio Patronato Santiago, relató que vive en Dallas desde hace 26 años, aunque mantiene intacto su vínculo con Mendoza y aprovecha cada oportunidad para regresar a la provincia. Con entrada asegurada para el encuentro, aseguró que el esfuerzo económico vale la pena por la posibilidad de ver jugar a la Selección.

Otro de los testimonios fue el de Lucas, un informático nacido en Las Heras que reside en Dallas desde hace cuatro años. Contó que adquirió sus entradas varios meses atrás y que ya había acompañado al equipo en otro de los partidos disputados en Kansas. Como muchos otros argentinos, destacó la enorme cantidad de hinchas presentes en la ciudad estadounidense.

La previa también permitió el encuentro de familias mendocinas que hoy viven en distintas partes del mundo. Algunos llegaron desde España y actualmente residen en Arlington, muy cerca del estadio, mientras que otros aprovecharon la ocasión para reencontrarse con compatriotas y compartir la pasión por la camiseta argentina.

Además del color de los hinchas, la jornada tuvo la presencia de figuras conocidas para los argentinos. La periodista deportiva Sofi Martínez dialogó con medios mendocinos y destacó el entusiasmo que genera nuevamente la Selección. Según expresó, el equipo atraviesa un buen momento y volvió a despertar la ilusión de los fanáticos luego de sus últimas actuaciones.

También estuvo presente el DJ y productor argentino Hernán Cattáneo, quien participa de los eventos y fiestas que acompañan cada presentación de la Selección en Estados Unidos.

Mientras el estadio comienza a llenarse y los controles de ingreso se intensifican, el clima en Dallas es de optimismo y expectativa. Miles de argentinos, entre ellos muchos mendocinos, se preparan para alentar una vez más al equipo nacional en una nueva cita internacional. Y como quedó demostrado en cada testimonio, la distancia no disminuye el sentimiento: Mendoza también juega su partido desde las tribunas de Texas.

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