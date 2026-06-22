Video: así viven los argentinos fuera del estadio el Argentina Austria

Desde temprano, las inmediaciones del estadio de los Dallas Cowboys comenzaron a teñirse de celeste y blanco. Con una temperatura que ya rondaba los 28 grados a media mañana y un pronóstico que anticipa más de 36 grados para la hora del partido, los fanáticos se fueron acercando para vivir una nueva jornada de fiesta junto a la Selección Argentina.

Entre ellos se destacaron numerosos mendocinos que viajaron especialmente para acompañar al equipo de Lionel Messi. Una familia de Godoy Cruz contó que llegó a Estados Unidos para seguir a la Selección y que ya tuvo la oportunidad de presenciar los primeros partidos del torneo. Las más pequeñas del grupo reconocieron que era la primera vez que asistían a un encuentro mundialista y no ocultaron su emoción por la experiencia.

También hubo historias de mendocinos radicados en Estados Unidos desde hace años. Claudio Villanueva, oriundo del barrio Patronato Santiago, relató que vive en Dallas desde hace 26 años, aunque mantiene intacto su vínculo con Mendoza y aprovecha cada oportunidad para regresar a la provincia. Con entrada asegurada para el encuentro, aseguró que el esfuerzo económico vale la pena por la posibilidad de ver jugar a la Selección.