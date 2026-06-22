Video: así viven los argentinos fuera del estadio el Argentina Austria

Familias, amigos y mendocinos radicados en Estados Unidos se reunieron en los alrededores del AT&T Stadium para acompañar a la Selección Argentina. Entre emoción, recuerdos y expectativas, la pasión albiceleste volvió a hacerse sentir en Dallas.
La pasión albiceleste ya se vive con intensidad en Dallas. A horas del encuentro entre Argentina y Austria, cientos de hinchas comenzaron a concentrarse en los alrededores del imponente estadio AT&T Stadium, donde los mendocinos también dijeron presente y compartieron sus historias, expectativas y emociones antes del partido.