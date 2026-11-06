Video: así llegó el papa León XIV a Uruguay y comenzó su gira por América Latina

El Pontífice aterrizó en Montevideo este viernes, fue recibido por el presidente Yamandú Orsi y encabezó la ceremonia oficial en Plaza Independencia. Durante su primer discurso abordó la salud mental, el suicidio, la inteligencia artificial, la infancia y el acceso a la salud.

El papa León XIV llegó a Uruguay este viernes y dio inicio a su primera gira apostólica por América Latina. El avión procedente de Roma aterrizó a las 16.20 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, donde fue recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi. La visita a Uruguay se extenderá hasta el 8 de noviembre. Luego, el Pontífice continuará su recorrido por la región, que también incluye a la Argentina y Perú, hasta el 17 de noviembre.

Tras los saludos protocolares, León XIV se trasladó hacia el centro de Montevideo, donde subió al papamóvil para saludar a los fieles que lo esperaban en las calles de la capital. Su primera parada fue la Plaza Independencia, escenario de la ceremonia oficial de bienvenida.

La recepción oficial del Papa en Montevideo

En Plaza Independencia, el Pontífice fue recibido por autoridades nacionales y representantes de distintos sectores de la sociedad uruguaya. Entre ellos estuvieron la vicepresidenta Carolina Cosse y los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Luis Lacalle Pou.

Orsi fue el encargado de darle la bienvenida. “Bienvenido a esta patria grande que lo espera y recibe con los brazos y el corazón abierto”, expresó.

Durante su discurso, el mandatario destacó la historia de la región y señaló que América Latina es uno de los pocos rincones del mundo que no tiene guerras entre países. También hizo referencia a la presencia de dirigentes de distintas corrientes políticas como una muestra de la pluralidad democrática del país.

Los temas del primer discurso de León XIV

Ante las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, León XIV pronunció su primer discurso de la gira latinoamericana. En su mensaje abordó distintas problemáticas sociales y puso especial atención en la salud, la salud mental, el suicidio, la infancia y los desafíos que plantea el avance de la inteligencia artificial.

Uno de los pasajes estuvo dedicado a su propia experiencia reciente con la enfermedad y los cuidados médicos que recibió. “Recientemente experimenté en primera persona las limitaciones que impone la enfermedad y recibí cuidados por los que estoy profundamente agradecido“, señaló.

A partir de esa experiencia, reclamó que la atención sanitaria esté garantizada para todas las personas, independientemente de sus recursos económicos. “La atención sanitaria debe estar al alcance de cada persona independientemente de sus recursos“, sostuvo.

También se refirió a la salud mental y el suicidio, una problemática especialmente sensible en Uruguay, que registra la tasa más alta de América Latina.

“La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo”, advirtió. Y agregó: “Ante la dolorosa realidad del suicidio, la atención sanitaria, los vínculos familiares y la cercanía de la comunidad resultan inseparables. Nadie debería llegar a sentirse extraño”.

Otro de los ejes de su mensaje fue la inteligencia artificial y su impacto en el mundo laboral. El Papa planteó que el desarrollo tecnológico debe ampliar las capacidades humanas y generar oportunidades, sin convertir a los trabajadores en piezas prescindibles de los procesos productivos.

“El desarrollo de esas tecnologías debe ampliar las capacidades humanas, facilitar tareas y crear nuevas posibilidades”, expresó. En ese sentido, remarcó que “el trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo”.

La infancia también ocupó un lugar central. León XIV destacó la importancia de garantizar una educación adecuada y sostuvo que la escuela permite desarrollar capacidades, formar el juicio y preparar a los chicos para participar en la sociedad.

Además, habló sobre la protección de la vida por nacer y la responsabilidad compartida de acompañar a las familias en la crianza de sus hijos. “Acoger una nueva vida requiere que el padre se comprometa junto a la madre, que la familia preste su apoyo y que existan condiciones sociales que permitan a ambos criar y cuidar a sus hijos”, afirmó.

Por último, retomó el concepto de bien común y la necesidad de cuidar los recursos naturales pensando en las generaciones futuras. Para ello, recordó las reflexiones de su antecesor, el papa Francisco, sobre el uso responsable de los recursos y las fuentes de energía.

Las llaves de la ciudad y la primera misa en Uruguay

Después de la ceremonia oficial, León XIV mantuvo una reunión privada con el presidente Yamandú Orsi en el Edificio José Artigas. Más tarde, se trasladó al Cabildo de Montevideo, donde recibió las llaves de la ciudad.

La agenda del primer día también incluyó su visita a la Catedral Metropolitana de Montevideo, donde fue recibido por Milton Luis Tróccoli Cebedio, obispo de Maldonado-Punta del Este y Minas y presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay.

Allí celebró su primera misa en el país, acompañado por obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas. Durante la homilía, destacó el trabajo de quienes dedican su vida al servicio de los demás y puso en valor los gestos cotidianos de solidaridad y acompañamiento.

En sus palabras iniciales, pronunciadas en español, también recordó que en ese templo fue bautizado José Gervasio Artigas. Durante la celebración, volvió a referirse al sufrimiento humano y a la cercanía de Dios con quienes atraviesan momentos difíciles.

La visita a Uruguay continuará hasta el domingo 8 de noviembre. Después, el Papa seguirá su recorrido por América Latina, que tendrá a la Argentina como uno de sus próximos destinos.