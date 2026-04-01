Video: así fue el despegue del cohete Artemis 2 con cuatro astronautas a la Luna

La misión Artemis II despegó rumbo a la Luna con tripulación tras más de 50 años. Cómo fue el lanzamiento, quiénes viajaron y la participación argentina.

En un hito histórico, la misión Artemis II despegó con éxito rumbo a la órbita lunar, marcando el regreso de los vuelos tripulados a la Luna tras más de 50 años. El lanzamiento, que pudo verse en vivo, representa un paso clave en el objetivo de establecer una presencia sostenida en el satélite natural y avanzar hacia futuras misiones de larga duración por parte de la NASA.

El despegue se produjo a las 19.35 (hora argentina) desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos, bajo la coordinación de la NASA, en una jornada que fue seguida en todo el mundo.

Mirá el momento del lanzamiento del cohete a la Luna

Una misión histórica que marca una nueva etapa

La misión Artemis II se convierte en la primera expedición tripulada que viaja más allá de la órbita terrestre desde el histórico programa Apolo, cuyo último vuelo fue en 1972. A diferencia de aquellas misiones, este nuevo programa no solo apunta a llegar a la Luna, sino a sentar las bases para una presencia permanente.

En esta etapa, la nave Orion no aterrizará, sino que realizará un recorrido alrededor de la Luna durante aproximadamente 10 días. El objetivo principal es poner a prueba los sistemas de navegación, seguridad y operación antes de futuras misiones con alunizaje.

La tripulación del Artemis 2

A bordo viajan cuatro astronautas que representan hitos dentro de la historia espacial:

Reid Wiseman , comandante de la misión

, comandante de la misión Victor Glover , primer astronauta afrodescendiente en una misión lunar

, primer astronauta afrodescendiente en una misión lunar Christina Koch , primera mujer en participar de este tipo de vuelo

, primera mujer en participar de este tipo de vuelo Jeremy Hansen, primer canadiense en viajar más allá de la órbita terrestre baja

La tripulación fue protagonista de un momento histórico que vuelve a posicionar a la exploración lunar en el centro de la agenda científica global.

Argentina, presente en la misión a la Luna

Uno de los datos más relevantes es la participación argentina en este proyecto internacional. A bordo viaja el microsatélite Atenea, desarrollado por la CONAE junto a universidades e instituciones científicas del país.

Este dispositivo forma parte de las cargas secundarias de la misión y posiciona a Argentina dentro de uno de los programas espaciales más importantes del mundo, consolidando su rol en el desarrollo tecnológico y científico.