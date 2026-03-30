Video: así escapaban por el patio los alumnos tras el ataque a tiros en la escuela

Un hecho que conmocionó a todo el país sucedió durante la mañana de este lunes: un adolescente mató a otro cuando entró armado a un colegio.

Un estremecedor hecho sacudió a la provincia de Santa Fe en las primeras horas de este lunes, cuando un alumno ingresó armado a una escuela del departamento San Cristóbal y asesinó a un compañero de 13 años.

El episodio ocurrió cerca de las 7:15 en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno”, ubicada en el municipio de San Cristóbal, en momentos en que los estudiantes se encontraban en el patio interno aguardando el inicio de la jornada escolar con el izamiento de la bandera.

Según confirmaron autoridades locales, el agresor —un adolescente de entre 15 y 16 años— sacó un arma de fuego de su mochila y comenzó a disparar contra sus compañeros. Como consecuencia, un chico de 13 años murió en el lugar y al menos otros dos estudiantes resultaron heridos, aparentemente con perdigones.

En un video compartido en Redes Sociales, se ve como los alumnos salen espantados cuando este adolescente empieza a disparar.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, explicó que la situación fue detectada a través del sistema de monitoreo. “Los chicos estaban siendo observados por las cámaras y se advirtió una situación atípica cuando comenzaron a salir corriendo del establecimiento”, detalló.

De acuerdo con los primeros datos, el atacante habría utilizado una escopeta. Tras el hecho, intervino personal policial y judicial, mientras se activaron los protocolos de emergencia en la institución.

El caso generó una profunda conmoción en la comunidad educativa y en toda la región. Según relataron docentes a las autoridades, el adolescente señalado como agresor no presentaba antecedentes de conducta problemática. “Es un buen alumno y nunca había mostrado conflictos, lo que hace que todo esto sea aún más impactante”, indicaron.

Los menores heridos se recuperan

En estos momentos, dos menores fueron alcanzados por perdigones y se recuperan favorablemente. En tanto, otro entró en estado de shock y también está siendo atendido.