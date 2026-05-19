¿Vas al Mundial? contanos cómo te estás preparando

Queda poco más de 20 días para el comienzo de la Copa del Mundo de Fútbol 2026 y muchos argentinos viajarán para seguir a la Scaloneta. Noticiero 9 quiere conocer a los mendocinos que viajarán hasta América del Norte.

Estamos a poco más de 20 días para el comienzo de la Copa del Mundo de Fútbol 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y muchos mendocinos, al igual que la Scaloneta que defiende el título de campeón, viajarán a revalidar el trofeo como “mejor hinchada”.

¿Vendiste el auto? ¿Te patinás una herencia? ¿Vas a trabajar allá? Estas son algunas de las historias de los miles que viajarán, por ello Noticiero 9 está buscando a los mendocinos que viajen para conocer sus historias y cómo se preparan para alentar la selección.

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Cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina será cabeza de serie del Grupo J y hará su debut el:

16 de junio vs Argelia – 22:00 (hora argentina) en Kansas

Luego continuará su camino en la fase de grupos con:

22 de junio vs Austria – 14:00 en Dallas

en Dallas 27 de junio vs Jordania – 23:00

En los papeles, se trata de un grupo accesible, donde el principal objetivo será terminar entre los primeros puestos para avanzar sin complicaciones.

El primer rival será Argelia, una selección que vuelve a un Mundial tras varios años y se caracteriza por su fuerza física y jugadores con experiencia en Europa. Será una prueba exigente para el arranque del torneo.

En la segunda fecha aparecerá Austria, un conjunto con disciplina táctica, presión alta y jugadores técnicos, que suele complicar a rivales de mayor jerarquía.

El cierre será ante Jordania, que jugará su primer Mundial. En la previa, es el rival más accesible, con un estilo defensivo y ordenado.

Formato del Mundial 2026: cómo se clasifica Argentina

El nuevo formato del Mundial 2026 introduce cambios importantes:

Clasifican a 16avos de final los dos primeros de cada grupo

También avanzan los ocho mejores terceros

Solo queda eliminado el último de cada zona

Esto amplía las chances de clasificación, aunque obliga a mantener regularidad desde el inicio.

Con la base campeona del mundo y un plantel consolidado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llega como uno de los grandes candidatos. En la previa, disputará amistosos ante Honduras e Islandia en Estados Unidos, ya con la lista definitiva.