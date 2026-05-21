Un veterano busca recuperar una carta que escribió en Malvinas y será subastada en internet

El excombatiente de Villa Mercedes enfrenta un duro golpe emocional ya que el documento que está a la venta fue entregado bajo engaño en los años 80.

La historia de Héctor Daniel Ponce, veterano de la Guerra de Malvinas, volvió a conmover a la sociedad argentina. El exsoldado descubrió que una de las cartas que redactó en 1982 desde Puerto Argentino, dirigida a sus padres, se encuentra publicada en eBay con un precio inicial de 78 dólares. Para él, el hallazgo fue devastador: “Es mía, cuando la vi me quería morir”, expresó con angustia.

El documento refleja la voz de un joven de apenas 20 años que intentaba transmitir calma a su familia en medio del conflicto. En la misiva, Ponce relataba que estaba “bastante bien” y que respondía cartas enviadas por estudiantes argentinos. Cerraba con un mensaje que hoy cobra fuerza: “¡Viva las Malvinas!”.

El recorrido de esas cartas es complejo y doloroso. En 1984, ya en democracia, un hombre se presentó en la casa de la madre de Ponce asegurando que eran necesarias para un libro de Ernesto Sábato. La familia, confiada en que se trataba de un aporte cultural, entregó las 17 cartas originales. Sin embargo, el supuesto proyecto nunca se concretó y los documentos jamás regresaron. Con el tiempo, el veterano sospechó que pudo tratarse de una maniobra vinculada a tareas de inteligencia militar y al proceso de “desmalvinización”.

La aparición de una de esas cartas en una plataforma de subastas internacionales generó un fuerte debate. Para Ponce, el valor no es económico sino patrimonial y emocional, ya que representa un vínculo directo con su historia personal y con la memoria colectiva de los argentinos. “Para ellos puede tener un precio, pero para mí tiene algo más que eso”, señaló.

El caso expone la fragilidad de los documentos históricos y la falta de control sobre su destino. La posibilidad de que la carta termine en manos de un coleccionista extranjero preocupa al veterano y a la comunidad de excombatientes, que consideran que estos testimonios deberían preservarse en manos de las familias de los soldados o en museos o archivos nacionales.

La subasta, iniciada por un vendedor de Buenos Aires cuya identidad no trascendió, ya recibió nuevas pujas y elevó el precio. Ponce, con ayuda de amigos, abrió una cuenta en eBay para intentar recuperar el escrito y denunció la publicación. “Mi mamá tiene 93 años y también está ansiosa”, confesó, subrayando el impacto familiar que tiene este episodio.

Más allá de la transacción comercial, el caso pone en discusión la ética de vender objetos que forman parte de la memoria de Malvinas. La carta no es solo un papel: es un testimonio vivo de lo que significó la guerra para miles de jóvenes argentinos. Su recuperación sería, para Ponce, un acto de justicia y de reparación simbólica frente a una historia que aún duele.