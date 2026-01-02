Un turista argentino fue agredido por vendedores ambulantes en Camboriú

El episodio, registrado en video y difundido en redes sociales, expuso la tensión generada por un conflicto económico en plena playa y reavivó las denuncias sobre prácticas abusivas hacia visitantes en distintos destinos turísticos de Brasil.

Un violento episodio ocurrido en la ciudad de Camboriú, Brasil, volvió a poner en debate las prácticas comerciales en las playas más concurridas del país. Un turista argentino fue golpeado por un grupo de vendedores de choclos tras una discusión que, según las primeras versiones, se originó por un supuesto cobro excesivo en el precio de los productos adquiridos. El hecho quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando preocupación entre quienes veranean en la zona.

De acuerdo con los testigos, el conflicto comenzó cuando el visitante cuestionó el monto que le estaban cobrando. Se habló de una cifra de 150 reales, aunque los comerciantes involucrados negaron esa versión y aseguraron que el precio real fue de 30 reales, mostrando comprobantes para respaldar su relato. La hija del vendedor afirmó que el turista increpó de manera agresiva a su madre y que esa situación derivó en la reacción defensiva de los familiares y empleados presentes.

El caso de Camboriú no es aislado. En los últimos años se han registrado denuncias similares en otras playas brasileñas, especialmente en Río de Janeiro. Allí, turistas de distintas nacionalidades alertaron sobre el llamado “golpe da maquininha”, una modalidad de fraude en la que vendedores manipulan las terminales de pago electrónico para cobrar sumas muy superiores a las pactadas.

Uno de los episodios más resonantes ocurrió en Ipanema, donde un turista argentino denunció que al comprar cigarrillos en la playa le cargaron un monto desproporcionado en su tarjeta. La situación motivó advertencias oficiales y campañas de prevención para quienes visitan las costas cariocas. Estos casos se suman a reclamos por precios inflados en bebidas, alquiler de sombrillas y comidas rápidas, prácticas que afectan la confianza de los visitantes.

La problemática también se extiende a otros destinos turísticos de Brasil. En playas del nordeste, como Porto de Galinhas y Maceió, se han reportado situaciones en las que los turistas reciben un precio inicial y luego se les exige un pago mayor al momento de concretar la operación. Estas prácticas, aunque no generalizadas, han generado un clima de alerta y desconfianza en sectores del turismo.

