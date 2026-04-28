Un preso amenazaba con publicar videos de una menor de 12 años: lo condenaron a 20 años

El hombre ejerció lo que se conoce “cautiverios psicológico” ya que amenazaba a la menor con publicar el contendio. La joven pudo contar lo que pasaba y este hombre fue detenido y ahora condenado.

La justicia impuso una pena de 20 años a un hombre acusado de abuso sexual, pero online. El hecho ocurrió en Buenos Aires y el delincuente se encontraba en las cárceles de Campana y Florencio Varela. Todo lo hizo a través del teléfono celular. Este hombre amenazó a una niña de 12 años de difundir los videos que le enviaba. Ejerció este cautiverio psicológico durante 3 años.

Todo este artilugio delictivo lo consiguió con usuarios falsos de redes sociales. El delincuente fue ganando confianza de esta menor hasta que en un determinado momento le pide que le mande un video de contenido sexual. Después de esto, mediante las amenazas de que iba a ser publicado y se iban a dar a conocer. Estuvo durante 3 años manteniéndola así totalmente en cautiverio y amenazada.

Es por ello que la Justicia, después de que la menor se animara a hablarlo frente a un docente, pudo llevar el caso adelante. De esta manera, esta persona que ya estaba presa tendrá otra condena de 20 años por abuso sexual digital. Esta condena no tiene precedentes.

Un fallo histórico

De esta manera, el Tribunal Oral Criminal N° 4 de Morón condenó a Orlando Tristán Novillo a 20 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal en concurso real con producción de imágenes de una persona menor de edad con representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales agravadas por ser la víctima menor de 13 años; corrupción de menores agravada por haber mediado intimidación, tenencia de representaciones de personas menores de 13 años de edad dedicadas a actividades sexuales explícitas y de la representación de sus partes genitales; extorsión y defraudación mediante el uso de tarjetas de crédito”.

En el fallo, también indicaron que el condenado “recurrió nuevamente en reincidencia” ya que había sido sentenciado por delitos similares en 2008, 2012 y 2017. Según expresó el fiscal, el tribunal se destacó por su interpretación del artículo 119 del Código Penal, que tipifica los delitos contra la integridad sexual, al considerar que el imputado concretó su intención.