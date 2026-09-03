Un mendocino fue hallado muerto en un departamento de Neuquén e investigan un presunto homicidio

El cuerpo del hombre de 56 años, apareció en pleno centro neuquino con lesiones en el rostro. La Fiscalía de Homicidios confirmó que hay un sospechoso identificado y se esperan los resultados de la autopsia para avanzar en la causa.

El hallazgo de Fabio Alejandro Vallejos, un mendocino de 56 años, en un departamento céntrico de Neuquén abrió una investigación que apunta a un posible homicidio. El hecho ocurrió el martes al mediodía en un edificio de Diagonal 25 de Mayo, donde el cuerpo fue encontrado con signos de violencia.

La causa quedó en manos de la fiscal Guadalupe Inaudi, quien confirmó que existe un sospechoso identificado y que las pericias forenses serán determinantes para avanzar en la imputación. Según los primeros informes, Vallejos presentaba golpes y cortes en el rostro y cuero cabelludo, lo que refuerza la hipótesis de una agresión directa.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que la puerta del departamento no estaba forzada. Este detalle sugiere que el agresor pudo haber ingresado sin necesidad de violentar el acceso, lo que abre la posibilidad de que la víctima conociera a la persona que entró.

El comisario Llaytuqueo señaló que se trabaja sobre un “norte investigativo” y que ya se logró identificar a un hombre que habría estado en el edificio en el horario aproximado de la muerte. La autopsia preliminar indicó que el cuerpo llevaba varias horas sin vida al momento de ser hallado, aunque se esperan resultados más precisos para establecer la causa exacta.

En paralelo, la Policía analiza cámaras de seguridad de la zona y reconstruye los últimos movimientos de Vallejos. También se indaga sobre una operación comercial vinculada a la venta de un vehículo realizada días antes, aunque todavía no se determinó si guarda relación con el crimen.

El caso generó conmoción tanto en Neuquén como en Mendoza, donde familiares y allegados esperan respuestas. La Fiscalía mantiene hermetismo para no entorpecer el proceso, pero todo indica que en los próximos días habrá definiciones clave.