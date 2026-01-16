Un adolescente sufrió graves quemaduras tras la explosión de su celular mientras lo cargaba

Un adolescente de 16 años permanece internado en el Instituto del Quemado de Córdoba con más del 50% de su cuerpo afectado, luego de que su celular explotara mientras lo cargaba y provocara un incendio en su vivienda. El caso reaviva la alerta sobre los riesgos del uso cotidiano de dispositivos electrónicos y la importancia de extremar los cuidados en el hogar.

Un joven de 16 años permanece internado en el Instituto del Quemado de Córdoba luego de sufrir quemaduras en más del 50% de su cuerpo a raíz de un grave incidente doméstico ocurrido a principios de enero. El hecho se produjo cuando el adolescente, identificado como Benjamín, conectó su teléfono celular al cargador y el dispositivo explotó, generando un incendio que rápidamente se propagó por el lugar.

Según relataron familiares, una chispa provocada por la explosión alcanzó un bidón con thinner que se encontraba en el sector donde estaban realizando tareas de limpieza y refacción en la vivienda. En cuestión de segundos, el patio quedó envuelto en llamas. Ante la desesperante situación, el joven no tuvo otra alternativa que atravesar el fuego para poder pedir ayuda, lo que le provocó severas lesiones.

Benjamín presenta quemaduras profundas en aproximadamente el 60% de su cuerpo, con afectación en el rostro, la espalda, las piernas y ambos brazos, siendo el derecho el más comprometido. De acuerdo al parte médico, su recuperación demandará al menos cuatro meses, siempre y cuando no surjan complicaciones durante el tratamiento.

La madre del adolescente contó que días antes del hecho su hijo había notado que el teléfono se recalentaba. Si bien lo dejaba enfriar, continuó utilizándolo y lo puso a cargar con el cargador original sobre una mesa de trabajo, debajo de un techo de chapa y en una jornada de altas temperaturas. El celular tenía apenas siete meses de uso.

Desde el entorno familiar, Benjamín pidió que su caso sirva para generar conciencia sobre los riesgos asociados al uso cotidiano de dispositivos electrónicos. “Que tengamos mucho cuidado cuando un celular se recalienta y que prestemos atención al lugar donde lo ponemos a cargar”, fue el mensaje que transmitió a través de su madre.

Bomberos voluntarios y especialistas en seguridad eléctrica advirtieron que muchas veces una simple caída puede dañar internamente la batería de litio de un teléfono, aunque el desperfecto no sea visible. Ese daño puede provocar recalentamiento y, en casos extremos, incendios o explosiones, liberando además gases tóxicos y altamente inflamables.

Recomendaciones para prevenir accidentes con celulares y dispositivos electrónicos