Trufas energéticas, nutritivas, caseras y sin cocción

Cada vez más personas buscan snacks nutritivos sin resignar sabor. Te traemos una receta simple, rica y con muchos beneficios para la salud.

Cada vez más personas eligen preparar sus propios snacks como forma de cuidar lo que consumen y evitar ultraprocesados. En ese contexto, las trufas saludables ganan protagonismo por su facilidad, versatilidad y perfil nutricional. Sin necesidad de horno ni azúcar refinada, se convierten en una opción ideal para sumar energía y sabor en cualquier momento del día.

La receta base incluye ingredientes accesibles y funcionales. Para unas 12 unidades medianas, se necesita:

1 taza de avena arrollada fina

10 dátiles sin carozo (remojados previamente si están secos)

(remojados previamente si están secos) 2 cucharadas de cacao amargo

2 cucharadas de mantequilla de maní o almendra

1 puñado de nueces o almendras picadas

1 cucharadita de esencia de vainilla

una pizca de sal.

Preparacipon:

Se procesan los dátiles con la mantequilla, el cacao y la vainilla hasta formar una pasta. Luego se incorpora la avena y los frutos secos, mezclando hasta lograr una masa maleable. Se forman bolitas con las manos y se refrigeran por 30 minutos. Opcionalmente, pueden rebozarse en coco rallado, semillas o más cacao.

Aunque los dátiles aportan dulzor natural y buena textura, no siempre son fáciles de conseguir o económicos. Como alternativa, la licenciada en Nutrición María Eugenia Fernández recomienda usar pasas de uva, ciruelas secas o banana madura, que también cumplen la función de aglutinar y endulzar sin necesidad de azúcar agregada. “La clave está en elegir frutas con buena densidad y fibra, para mantener la consistencia y el perfil saludable”, explica.

Desde el punto de vista nutricional, estas trufas concentran energía de liberación lenta, grasas saludables y micronutrientes esenciales. El cacao aporta antioxidantes, mientras que la avena y los frutos secos suman fibra, magnesio y proteínas vegetales. Según un artículo publicado en The Health, “la combinación de superalimentos como el cacao, los frutos secos y la chía potencia la resistencia física y mejora la saciedad”.

Además de su valor nutricional, las trufas caseras permiten controlar la calidad de los ingredientes y evitar conservantes o aditivos. En palabras de la especialista en alimentación funcional Laura Cattaneo, “el acto de preparar nuestros propios snacks genera mayor conciencia sobre lo que consumimos y favorece hábitos sostenibles”. Esta tendencia se refleja en el crecimiento de búsquedas como “trufas saludables sin azúcar”, “snacks fit caseros” y “recetas con avena y cacao”.

Adaptables, nutritivas y sin cocción, las trufas se consolidan como una receta estrella en el universo del bienestar. Para quienes buscan sumar sabor y salud en un solo bocado, estas bolitas son mucho más que una golosina.