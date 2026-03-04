Tres mujeres detenidas cuando trasladaban más de dos kilos de cocaína en cápsulas

El procedimiento de la Gendarmería Nacional se realizó en un control vial sobre la Ruta Nacional N° 9 en Tucumán, donde tres pasajeras que viajaban hacia Mendoza fueron trasladadas de urgencia a centros de salud. Allí se constató que llevaban en su organismo 198 cápsulas con cocaína.

Un control de la Gendarmería Nacional en Tucumán terminó con la detención de tres ciudadanas bolivianas que se dirigían a Mendoza en un colectivo de larga distancia. El procedimiento se realizó en el peaje Molle Yaco, sobre la Ruta Nacional N° 9, cuando los efectivos inspeccionaban un ómnibus proveniente de San Salvador de Jujuy con destino final en la capital mendocina.

Durante la revisión, los gendarmes advirtieron que tres pasajeras presentaban dolores abdominales. Ante la sospecha de un posible delito, fueron trasladadas al Hospital de Trancas, donde las placas radiográficas confirmaron la presencia de cápsulas en sus organismos.

Por el riesgo para la salud, las mujeres fueron derivadas al Centro de Salud Zenón Santillán, en San Miguel de Tucumán. Allí evacuaron un total de 198 cápsulas, que posteriormente fueron sometidas a prueba de campo Narcotest. El resultado fue positivo para cocaína, con un peso total de 2 kilos con 328 gramos.

El hallazgo puso en evidencia la modalidad conocida como “cápsuleras”, utilizada por organizaciones criminales para trasladar droga hacia distintos puntos del país. En este caso, el destino era Mendoza, una de las provincias donde se han intensificado los controles por ser considerada ruta clave en el tráfico de estupefacientes.

El procedimiento estuvo a cargo de la Patrulla Eventual “Trancas”, dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán”. Los efectivos actuaron de inmediato para preservar la salud de las pasajeras y garantizar la incautación de la sustancia.

Finalmente, el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán dispuso el secuestro de la droga y la detención de las tres involucradas, quienes quedaron a disposición de la Justicia.