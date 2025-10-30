Tini Stoessel emocionó a todos con una declaración de amor a Rodrigo De Paul en pleno show

En el marco del festival Futttura, la cantante protagonizó un momento íntimo y emotivo que dejó al público sin palabras. Con Rodrigo De Paul entre los presentes, la artista abrió su corazón en pleno espectáculo. Un reencuentro, una canción y algo más

En una noche cargada de luces, música y emociones, Tini Stoessel volvió a subirse al escenario con una propuesta renovada. El festival Futttura, que tuvo lugar en Tecnópolis, fue el marco elegido para presentar su nuevo espectáculo, donde repasó distintas etapas de su carrera con una puesta visual de alto impacto. Pero más allá del despliegue artístico, hubo un instante que capturó toda la atención: un gesto íntimo, inesperado y profundamente personal.

Entre canción y canción, la artista se tomó una pausa. Respiró hondo, miró al público y compartió unas palabras que, lejos de ser parte del guion, parecían salir directamente del corazón. La emoción era visible. Y no era para menos: entre los asistentes se encontraba Rodrigo De Paul, el futbolista con quien compartió una relación intensa, una separación mediática y, al parecer, una nueva oportunidad.

“Y si hay que volver a encontrarse, uno se vuelve a enamorar”, dijo Tini, con la voz quebrada y los ojos brillosos. La frase, breve pero contundente, resonó en el predio y en las redes sociales, donde los fans no tardaron en interpretarla como una confirmación pública del regreso de la pareja. De Paul, por su parte, acompañó a la cantante durante toda la jornada, sin posar oficialmente pero dejando en claro su presencia.

El vínculo entre ambos comenzó en 2021 y atravesó distintas etapas, marcadas por la exposición mediática y los compromisos profesionales. Tras una separación en 2023, retomaron el contacto a comienzos de este año. Según fuentes cercanas, el reencuentro fue paulatino y lejos de los flashes. “No fue una decisión impulsiva. Hubo tiempo, diálogo y respeto”, señalaron desde el entorno de la pareja.

Para la periodista Julieta Argenta, especializada en espectáculos, “lo que vimos en Tecnópolis fue una declaración emocional, no solo artística. Tini eligió hablar desde el escenario, en su lenguaje, y eso tiene un peso simbólico enorme”. La escena, además, se dio en un contexto de alta exposición: el show fue transmitido en vivo y seguido por miles de personas en redes.

Desde el plano emocional, la psicóloga Mariana Cattaneo analizó el impacto del gesto: “Hablar de amor en público, sobre todo después de una ruptura, implica asumir una vulnerabilidad. Es un acto de madurez y también de confianza en el otro”. En ese sentido, la frase de Tini no solo reavivó el vínculo con De Paul, sino también con su audiencia, que celebró el momento como un símbolo de segundas oportunidades.



Mientras tanto, la pareja decidió postergar su casamiento, previsto inicialmente para diciembre de este año. Sin fecha confirmada, se espera que el enlace tenga lugar en 2026. Por ahora, lo cierto es que el amor volvió a ocupar el centro de la escena, esta vez con una canción, una mirada y una frase que quedará en la memoria colectiva.