“Te quiero siempre”: la dolorosa despedida del papá de Gaspi después de su trágica muerte en Brasil

La muerte de Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, uno de los creadores de contenido más populares de Argentina, sigue generando conmoción. En medio del dolor por el accidente aéreo ocurrido en Brasil, su padre compartió una emotiva despedida que se volvió viral.

La tragedia que terminó con la vida de Gaspar Prim Díaz, conocido en las redes sociales como Gaspi, dejó una enorme repercusión entre seguidores, amigos y colegas del mundo digital. Sin embargo, uno de los mensajes que más conmovió fue el de su padre, Ricardo Héctor Prim. A través de sus redes sociales, el hombre compartió distintas fotografías de su hijo, tanto de la infancia como de su etapa adulta: “Gaspi, te quiero siempre”.

Horas después de conocerse la noticia del accidente, Ricardo volvió a expresar públicamente su angustia con una imagen acompañada por las palabras “Infinita tristeza”.

Las publicaciones se llenaron de comentarios de afecto, condolencias y mensajes de aliento para la familia. Amigos, seguidores y usuarios anónimos se sumaron al homenaje virtual para recordar a Gaspi y acompañar a sus seres queridos.

La despedida del padre del creador de contenido se convirtió en uno de los momentos más emotivos de una jornada marcada por la conmoción y el dolor.

Quién era Gaspi

Con apenas 23 años, Gaspi había logrado convertirse en una de las figuras más reconocidas de la escena digital argentina. Su estilo espontáneo, su humor y su cercanía con el público le permitieron construir una comunidad de seguidores que creció de manera constante durante los últimos años.

Desde sus primeras apariciones en plataformas digitales hasta sus proyectos más recientes, el influencer se transformó en una referencia para miles de jóvenes que encontraban en sus videos entretenimiento, identificación y compañía.

Por eso, tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se inundaron de homenajes, recuerdos y mensajes de despedida.

El accidente que terminó con la vida del influencer

La tragedia ocurrió el domingo por la mañana en Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo en la zona de Recreio dos Bandeirantes.

El accidente provocó la muerte de seis personas y generó una fuerte repercusión internacional. Entre las víctimas se encontraba Gaspar Prim Díaz, cuya partida causó un profundo impacto en la comunidad digital argentina.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar qué provocó la colisión, familiares, amigos y seguidores continúan despidiendo al joven creador de contenido, recordando su legado y acompañando a quienes hoy atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas.