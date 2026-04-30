Talaba árboles y murió tras ser atacado por un enjambre de avispas

El hecho ocurrió en Loncopué, Neuquén, cuando un hombre de 65 años sufrió un shock anafiláctico tras recibir múltiples picaduras de “chaquetas amarillas”.

Un trágico episodio se registró en la localidad de Loncopué en Neuquén, donde un vecino de 65 años perdió la vida luego de ser atacado por un enjambre de avispas chaquetas amarillas mientras realizaba tareas de tala en un predio cercano a la Ruta 21, al sur de Caviahue. El hombre, identificado como Juan Carlos Sandoval, se encontraba cortando leña junto a otro poblador cuando golpearon accidentalmente un nido de estos insectos.

El ataque fue inmediato y violento. Sandoval intentó escapar y refugiarse en su camioneta, desde donde alcanzó a llamar al servicio de emergencias 107. Sin embargo, las múltiples picaduras le provocaron un shock anafiláctico fulminante, que derivó en su muerte en pocos minutos antes de que pudiera recibir asistencia médica.

Las avispas chaquetas amarillas (Vespula germanica) son una especie invasora originaria de Europa que se ha expandido en la Patagonia argentina y chilena. Se distinguen por su cuerpo negro con franjas amarillas brillantes y por su capacidad de picar varias veces sin perder el aguijón, lo que las convierte en un riesgo mayor frente a las abejas. Su comportamiento defensivo extremo las lleva a atacar en grupo cuando perciben una amenaza en su nido.

Los especialistas remarcan que la identificación de los nidos es fundamental para prevenir incidentes. Estos suelen encontrarse en troncos huecos, suelos blandos o estructuras abandonadas. En caso de detectar actividad intensa de avispas, se recomienda no acercarse y dar aviso a las autoridades para su control. Además, quienes trabajan en zonas rurales deberían contar con medicación de emergencia, como autoinyectores de adrenalina, especialmente si tienen antecedentes de alergias.

El episodio en Loncopué reavivó la preocupación por la expansión de esta especie en la región. Según estudios entomológicos, las chaquetas amarillas intensifican su actividad en otoño, cuando la búsqueda de alimento se vuelve más agresiva.

La comunidad expresó su pesar por la pérdida de Sandoval, un vecino muy querido. El intendente Daniel Soto y diversas instituciones locales acompañaron a la familia en el duelo y remarcaron la necesidad de reforzar la conciencia preventiva frente a este tipo de riesgos. El caso también abrió el debate sobre la importancia de contar con protocolos de emergencia más rápidos en zonas alejadas de los centros de salud.