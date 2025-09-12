Slow deco: el estilo que transforma el hogar en un refugio emocional

En medio del ruido cotidiano, este estilo se impone como una alternativa emocional y funcional para rediseñar el hogar. Con menos objetos y más significado, esta tendencia propone ambientes que calman, favorecen la convivencia y promueven el bienestar mental.

En tiempos de sobreinformación, hiperconectividad y estrés cotidiano, el hogar vuelve a ocupar un lugar central como espacio de contención. En ese contexto, el auge del slow deco —una tendencia que propone decorar con menos objetos y más significado— se consolida como una respuesta emocional y estética a la vida acelerada. No se trata solo de elegir colores suaves o muebles funcionales, sino de construir ambientes que promuevan el bienestar mental, la convivencia familiar y los rituales cotidianos.

Según un estudio de la Universidad de Buenos Aires sobre diseño emocional en espacios domésticos, el 68% de los encuestados afirma que el entorno físico influye directamente en su estado de ánimo. “El slow deco no es minimalismo frío, sino una forma cálida de habitar. Se prioriza lo esencial, lo que tiene historia o valor afectivo”, explica la arquitecta y especialista en diseño consciente, María Eugenia Lamas. En sus proyectos, suele incluir rincones de lectura, plantas de interior y objetos heredados que conectan con la memoria familiar.

La elección de materiales naturales —como madera, lino, cerámica o mimbre— y la paleta de colores tierra, verdes apagados y azules suaves son claves en esta estética. Pero más allá de lo visual, el slow deco propone una lógica de consumo responsable: menos compras impulsivas, más reutilización y selección consciente. En ese sentido, se vincula con la sustentabilidad cotidiana y la economía doméstica realista, dos temas que ganan terreno en medios y redes.

En hogares con niños, este enfoque puede tener un impacto positivo en la crianza emocional. Ambientes despejados, con luz natural y zonas de juego simbólico, favorecen la autonomía y la regulación emocional. “Cuando el entorno está sobrecargado, los chicos se sienten más irritables. Un espacio ordenado y cálido ayuda a bajar la ansiedad”, señala la psicóloga infantil Laura Paredes, quien trabaja en talleres de diseño emocional para familias.

También hay una dimensión ritual en el slow deco: armar juntos el rincón de lectura, cuidar plantas, elegir objetos con historia. Estos gestos cotidianos fortalecen los vínculos y permiten reconectar con lo esencial. En redes sociales, el hashtag #SlowDeco acumula más de 120.000 publicaciones, muchas de ellas con testimonios sobre cómo este estilo ayudó a mejorar la convivencia o atravesar momentos difíciles.

El slow deco no es una moda pasajera, sino una invitación a repensar cómo habitamos. En un contexto de crisis emocional y sobrecarga sensorial, elegir qué objetos nos rodean, cómo los disponemos y qué historias cuentan puede ser una forma de autocuidado. Y también, una herramienta para construir hogares más amables, funcionales y profundamente humanos.