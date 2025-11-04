Scones de queso saborizados: la receta fácil que conquista la merienda

Con pocos ingredientes y un toque de creatividad, los scones salados se convierten en una opción ideal para acompañar infusiones, picadas o brunchs. Te contamos cómo prepararlos, qué variantes podés probar y por qué se volvieron tendencia.

Los clásicos de panadería se reinventan con versiones más simples y sabrosas. Los scones de queso saborizados son un ejemplo perfecto: fáciles de hacer, versátiles y con ese toque artesanal que transforma cualquier merienda en un momento especial. Su textura crocante por fuera y tierna por dentro los convierte en favoritos tanto para chicos como para adultos.

La tendencia no es casual. Según datos de la Cámara Argentina de la Industria de Panadería, el consumo de productos caseros creció un 28% en el último año, y las recetas saladas ocupan un lugar cada vez más importante. “La gente busca opciones rápidas, rendidoras y con ingredientes que ya tiene en casa”, explica la chef y docente gastronómica Lucía Rinaldi. En ese contexto, los scones salados se posicionan como una alternativa ideal.

Para prepararlos, se necesita:

250 g de harina leudante

50 g de manteca fría

100 g de queso rallado

1 huevo

100 ml de leche

Condimentos a gusto (como orégano, pimienta, pimentón o ajo en polvo).





Se comienza mezclando la harina con la manteca cortada en cubos, integrando hasta lograr un arenado. Luego se incorpora el queso y los condimentos, se agrega el huevo y la leche, y se une todo sin amasar demasiado.

La masa debe quedar suave pero firme. Se estira con palote hasta lograr un grosor de 2 cm, se cortan los scones con molde o vaso, y se colocan en una placa enmantecada. Se hornean a 180°C por 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados. El aroma que desprenden es irresistible, y el sabor puede variar según el tipo de queso o especias que se elijan.

Un tip clave: si se quiere una versión más intensa, se puede usar queso azul, provolone o cheddar, y sumar aceitunas picadas o cebolla caramelizada.

Para una opción más suave, basta con queso cremoso y hierbas frescas. “Lo bueno es que se pueden congelar y recalentar sin perder textura”, recomienda Rinaldi.

Los scones de queso saborizados no solo son una receta fácil: son una excusa para volver a lo casero, jugar con los sabores y compartir. Podes comerlos solos o rellenarlos tipo sanguchito o con queso crema, salmón e eneldo. Explorá, conocé nuevos sabores y deleitá a los que más querés con esta deliciosa y sencilla receta.