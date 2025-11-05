Rosquitas caseras: un clásico ideal para el mate y la charla

Una preparación fácil, versátil y perfecta para compartir. Esta receta se destaca por su simpleza y su textura suave. Ideal para acompañar las tardes frescas.

Ideales para acompañar el mate, las rosquitas caseras vuelven a ganar protagonismo, sobre todo cuando baja un poco el calor. Con pocos ingredientes y una preparación accesible, esta opción se impone como favorita en tiempos donde la cocina práctica y rendidora marca tendencia. Su textura suave, el aroma a vainilla hacen que cada tanda sea un éxito asegurado.

Hoy te compartimos una receta sencilla para prepararlas en casa, sin necesidad de batidora ni técnicas complejas. Además, sumamos consejos útiles para mejorar el resultado y adaptar la preparación según tus gustos o lo que tengas en la alacena. Porque cocinar también puede ser un acto creativo y reconfortante.

Receta de rosquitas caseras (rinde 20 a 25 unidades)

Ingredientes:

500 g de harina común

150 g de azúcar

100 g de manteca o margarina

2 huevos

1 cdita de esencia de vainilla

1 cdita de polvo de hornear

1 pizca de sal

100 ml de leche (aproximadamente)

Preparación:

En un bowl grande, mezclá la harina, el polvo de hornear, la sal y el azúcar. Agregá los huevos, la manteca blanda y la esencia de vainilla. Integrá bien. Incorporá la leche de a poco hasta formar una masa tierna, que no se pegue en las manos. Estirá la masa de 1 cm de grosor y cortá círculos con un vaso. Hacé el agujerito central con una tapita. Colocá las rosquitas en una placa enmantecada y horneá a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas. Dejá enfriar y decorá con azúcar impalpable, glaseado o coco rallado, según preferencia.

Siempre es bueno tener un par de Tips para mejorar una preparación: Para lograr rosquitas más aireadas, se puede reemplazar parte de la harina por fécula de maíz (hasta 100 g). Si buscás una versión sin manteca, el aceite neutro funciona como alternativa, aunque cambia levemente la textura. También podés sumar ralladura de limón o naranja para darles un toque cítrico, o incorporar semillas en la masa para una opción más nutritiva.

Estas rosquitas se conservan bien en frascos herméticos por varios días, y son una excelente opción para preparar en cantidad y compartir. Además, permiten jugar con formas y coberturas, lo que las vuelve ideales para cocinar con chicos o regalar en fechas especiales. Su versatilidad las convierte en un clásico que nunca pasa de moda.