Rincones de calma en casa: cómo crear tu refugio sin gastar de más

En tiempos de ruido constante y rutinas aceleradas, cada vez más personas buscan espacios de respiro y relax dentro del hogar. No hace falta una reforma ni muebles nuevos: con creatividad y objetos que ya tenés, podés armar tu rincón de calma sin romper el presupuesto.

La necesidad de contar con un espacio propio para relajarse, meditar o simplemente estar en silencio se volvió clave en contextos de estrés cotidiano. Según una encuesta de OHLALÁ!, el 68% de las mujeres argentinas considera que su casa no tiene suficientes zonas de descanso emocional. Sin embargo, el 82% cree que podría crear una si tuviera ideas prácticas y económicas.

La ambientación es uno de los pilares. “No se trata de decorar para Instagram, sino de generar un clima que te abrace”, explica la diseñadora de interiores Mariana Luján. Para eso, recomienda elegir un rincón con buena luz natural —puede ser junto a una ventana, en el balcón o incluso en el baño— y delimitarlo con textiles suaves: una manta, un pareo o una alfombra tejida pueden marcar el espacio sin necesidad de comprar nada nuevo.

La luz también juega un rol clave. Las guirnaldas que usaste en Navidad, una vela aromática o una lámpara cálida pueden transformar el ambiente. “La iluminación tenue baja el ritmo y ayuda a conectar con el cuerpo”, señala Luján. Si tenés una caja de madera, un frasco grande o una rama seca, podés usarla como soporte para crear una lámpara casera con personalidad.

Los objetos personales son el corazón del rincón. Una taza que te gusta, un libro que te calma, una piedra que te conecta o una planta que sobrevive a tu descuido pueden ser parte del ritual. “La clave es que el espacio tenga sentido para vos. No hace falta que combine ni que sea Pinterest-friendly”, agrega la especialista. Incluso una pila de libros puede funcionar como mesa de apoyo.

El uso cotidiano es lo que convierte ese rincón en un verdadero refugio. Aunque sea cinco minutos al día, sentarte ahí sin celular ni obligaciones puede cambiar el tono de tu jornada. “Crear un espacio de calma no es un lujo, es un acto de autocuidado”, afirma la psicóloga ambiental Laura Méndez. Según estudios del Instituto de Psicología del Hábitat, dedicar al menos 10 minutos diarios a un entorno diseñado para el descanso mejora la percepción de bienestar en un 35%.