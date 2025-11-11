¿Querés ser detective? cómo inscribirse a la carrera que lanzó La Policía Federal

La nueva carrera de detective de la Policía Federal Argentina abrirá su inscripción en diciembre de 2025. Estará destinada a profesionales universitarios y ofrecerá formación gratuita, enfoque científico y salida laboral directa en el área de investigación criminal.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó oficialmente el nuevo régimen de ingreso para profesionales universitarios al Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA). Se trata de la carrera de detective, una propuesta académica orientada a formar investigadores criminales altamente calificados, cuya inscripción comenzará en diciembre de 2025.

Durante el anuncio, realizado en la sede ministerial de Gelly y Obes, Bullrich destacó que la iniciativa representa “un salto en la calidad” al permitir que profesionales argentinos aporten sus conocimientos al servicio del bien común. La ministra subrayó que la formación será gratuita, continua y con acceso posterior a licenciaturas y posgrados.

La carrera tendrá un enfoque tecnológico y científico, con el objetivo de aplicar herramientas modernas a la resolución de delitos complejos, desde cibercrimen hasta investigaciones financieras y pericias técnicas.

Carrera de detective: ¿cuáles son los requisitos para anotarse?

La inscripción se habilitará en diciembre de 2025, aunque ya está disponible un formulario de preinscripción online en el sitio oficial del Ministerio de Seguridad.

Podrán postularse quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano argentino nativo o por opción.

Contar con título universitario de grado (licenciatura o tecnicatura universitaria).

Tener hasta 40 años de edad , con posibilidad de excepciones por mérito o experiencia.

Poseer antecedentes personales intachables .

Aprobar las evaluaciones psicológicas, médicas y de aptitud física.

No se requiere experiencia profesional previa, aunque será valorada en el proceso de selección.

Una formación con salida laboral garantizada

La carrera de detective tendrá una duración de nueve meses y otorgará el título de Diplomatura Universitaria en Investigación Criminal, junto con el Curso de Formación Policial. Los egresados ingresarán a la PFA con el grado de Subinspector y deberán comprometerse a permanecer un mínimo de cinco años en la institución.

Además de la estabilidad laboral, los nuevos detectives contarán con oportunidades de formación continua, intercambios internacionales y participación en investigaciones de alta complejidad.

El programa forma parte de la estrategia del Ministerio de Seguridad para profesionalizar la Policía Federal, incorporando expertos en áreas como ingeniería, criminalística, informática, contabilidad forense, ciberseguridad y ciencias exactas.