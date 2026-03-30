“Pudo ser una tragedia”: el accidente que sufrió Jere el hijo de Piñón Fijo cuando viajaba por Brasil

Un momento de tensión marcó el viaje de Jeremías Gómez Suárez, conocido popularmente como Jere Fijo, hijo del reconocido artista Piñón Fijo. El joven recorría Brasil junto a su pareja en un motorhome cuando un accidente en plena ruta puso en riesgo la estabilidad del vehículo y generó minutos de incertidumbre.

El episodio ocurrió mientras regresaban desde Recife. Según relató el propio Jeremías, una camioneta que circulaba cerca perdió un tanque de agua de grandes dimensiones al intentar evitar un choque frontal. El objeto quedó en la trayectoria del motorhome, lo que lo obligó a realizar una maniobra brusca para esquivarlo.

“Ese momento fue duro porque pensás lo peor. Se empezó a bambolear el motorhome y pensé que se daba vuelta. Por suerte lo pude controlar y no pasó nada”, contó en primera persona sobre el dramático instante. A pesar del susto, el incidente no dejó heridos ni daños de gravedad.

Tras lo ocurrido, el joven utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a su entorno y a sus seguidores. “Este estilo de vida también tiene sus riesgos, y muchas veces no dependen de uno. Nos quedamos con lo más importante: estamos bien”, expresó.

El viaje forma parte de una travesía más amplia que emprendió junto a su pareja, Gina, una periodista cordobesa. Ambos decidieron recorrer Sudamérica a bordo de un motorhome, apostando a un estilo de vida itinerante y a la generación de contenido digital basado en sus experiencias.

La aventura comenzó luego de varias pruebas dentro de Argentina, con escapadas cortas a destinos como Mendoza, Catamarca y Traslasierra, en Córdoba. La buena respuesta de esas primeras experiencias los impulsó a iniciar, en septiembre del año pasado, un viaje sin fecha de regreso.

El motorhome se convirtió en una herramienta clave para su proyecto: les brinda autonomía, flexibilidad y la posibilidad de documentar cada etapa del recorrido. En ese contexto, Jeremías logró consolidarse en redes sociales como creador de contenido, especialmente a través de relatos de viaje y “storytime” que captan la atención de miles de seguidores.

Lejos de seguir el camino tradicional ligado al espectáculo infantil —donde su familia tiene una fuerte presencia—, Jere Fijo eligió construir su propio perfil, vinculado al turismo y a las experiencias personales. Aunque en ocasiones participa en eventos, su enfoque actual está puesto en esta nueva etapa profesional.

El accidente en Brasil, aunque impactante, no modificó sus planes. Por el contrario, quedó como una anécdota más dentro de un recorrido que continúa en constante construcción. Según destacan, el objetivo sigue siendo el mismo: inspirar a otros a explorar formas de vida alternativas, priorizando la simpleza, el movimiento y la conexión con nuevos destinos.