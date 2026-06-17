¿Por qué lagrimeó Messi tras el primer gol? La emotiva explicación del capitán argentino

El capitán argentino explicó que atravesó días difíciles a nivel personal y aseguró que su emoción estuvo vinculada principalmente a su familia. Además, habló de su gran presente, el récord que alcanzó en los Mundiales y la inspiración que encuentra en Rafael Nadal.

Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las grandes figuras del fútbol mundial. En el debut de la selección argentina en el Mundial 2026, el capitán anotó los tres goles del triunfo 3 a 0 sobre Argelia en el Kansas City Stadium, pero más allá de su actuación histórica, una imagen llamó la atención de todos: las lágrimas que derramó después de convertir el primer tanto del encuentro.

Tras el partido, el propio Messi explicó el motivo de su emoción y reveló que atravesó días complicados lejos de las canchas.

“Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, expresó el rosarino ante la prensa, aunque evitó brindar mayores detalles sobre la situación personal que lo afectó.

Más tarde, durante una entrevista con Juan Pablo Sorín en la zona mixta, profundizó un poco más sobre lo que sintió en ese momento. El ex lateral le consultó si las lágrimas estaban relacionadas con su familia y con el grupo de la Selección.

“Sí, sí… La verdad que por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil. Así que se juntaron muchas cosas, pero obviamente también por ellos que es un grupo espectacular que me sostiene, me hace estar feliz”, respondió Messi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Pablo Sorin (@jpsorin6)

Un presente que disfruta al máximo

A pocos días de cumplir 39 años, el capitán argentino aseguró que atraviesa una etapa especial de su carrera y que cada experiencia tiene un valor extra.

“Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa. He llegado más de lo que podría haber llegado a nivel individual y grupal. Todo lo que viví es mucho más de lo que soñé cuando era chico”, señaló el vigente campeón del mundo y bicampeón de América.

Además, contó que encuentra inspiración en uno de los máximos referentes del deporte mundial: el extenista español Rafael Nadal.

“Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Soy muy parecido en ese sentido, siempre quiero dar el máximo. Si estoy bien para hacerlo, lo intentaré”, afirmó.

Un récord histórico en los Mundiales

Con su triplete frente a Argelia, Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca del alemán Miroslav Klose, ubicándose entre los máximos artilleros de la historia de la competencia.

Sin embargo, el rosarino le restó importancia a la estadística.

“Es un honor estar ahí, por lo que significa estar al lado de Klose, Ronaldo y Mbappé. Pero al final es estadística y nada más. Es un orgullo poder competir con ellos”, sostuvo.

La actuación también le permitió llegar a los 120 goles con la camiseta argentina en su partido número 200 con la Selección.

Cómo analizó el triunfo ante Argelia

Más allá de la contundencia del resultado, Messi consideró que el encuentro fue más complejo de lo que reflejó el marcador.

“Sabía que iba a ser difícil. Fue un partido complicado, pero estuvimos bien parados cuando no teníamos la pelota. Los primeros partidos siempre son difíciles y se está viendo en el Mundial que nadie regala nada”, analizó.

El triunfo representó además la primera victoria de una selección sudamericana en el Mundial 2026, después de que Paraguay, Brasil, Ecuador y Uruguay no lograran ganar en sus respectivos debuts.

Ahora, la Albiceleste buscará dar otro paso hacia la clasificación cuando enfrente a Austria este lunes desde las 14 (hora argentina) en el Dallas Stadium. Luego cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 a las 23.