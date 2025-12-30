Plan Viajá +: cómo es el programa del Banco Nación con préstamos de $5 millones para balnearios y hoteles

El Plan Viajá+ reemplaza el esquema de reintegros de PreViaje por descuentos inmediatos, cuotas sin interés y créditos personales del Banco Nación, con el objetivo de facilitar las vacaciones dentro del país y dinamizar el turismo durante el verano sin necesidad de inscripción previa.

El Gobierno de Javier Milei lanzó el Plan Viajá+, una nueva iniciativa impulsada junto al Banco Nación para incentivar el turismo interno durante la temporada de verano. A diferencia del programa PreViaje, que ofrecía reintegros posteriores al consumo, esta propuesta se basa en financiamiento, cuotas sin interés y descuentos directos al momento de pagar.

Cómo funciona el Plan Viajá+ del Banco Nación

El Plan Viajá+ fue presentado por el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, junto al presidente del Banco Nación, Darío Wasserman. La iniciativa busca facilitar el acceso al turismo nacional mediante herramientas financieras que permitan a las familias planificar sus vacaciones con mayor previsibilidad económica.

Mientras que PreViaje devolvía un porcentaje del gasto para ser utilizado en futuros viajes, el nuevo esquema ofrece créditos personales, pagos en cuotas sin interés y ahorros inmediatos, disponibles al momento de realizar la compra. Según destacó Scioli, la mejora en las condiciones fiscales permitió ampliar el acceso al crédito como forma de dinamizar el sector turístico. Además, remarcó la estabilidad y la seguridad del país como factores clave para atraer tanto turismo interno como visitantes del exterior.

Beneficios financieros y descuentos

El Plan Viajá+ incluye una amplia gama de beneficios para quienes viajen dentro de la Argentina y sean clientes del Banco Nación. Entre los principales se destacan:

Préstamos a sola firma : Créditos personales de hasta $5 millones , con tasa fija del 28% TNA , disponibles exclusivamente desde la app BNA+ . Los plazos son de 9, 12, 15 y 18 meses , y pueden utilizarse para servicios en balnearios, hoteles y hosterías.

Balnearios y pasajes nacionales : 10% de ahorro sin tope , con la posibilidad de pagar en cuotas sin interés a través de MODO desde la app BNA+.

Hotelería y agencias de turismo : Hasta 12 cuotas sin interés en hoteles, hosterías, alquiler de autos y agencias de viajes.

Gastronomía y productos regionales : 20% de ahorro en gastronomía , con un tope de $10.000 por compra . 20% de ahorro en productos regionales , con un tope mensual de $20.000 y hasta 3 cuotas sin interés .



El detalle completo de los comercios y servicios adheridos puede consultarse en la web de Semana Nación.

Sin inscripción previa

A diferencia de PreViaje, el Plan Viajá+ no requiere inscripción previa en una plataforma específica. Las promociones se aplican de manera directa a los clientes del Banco Nación que utilicen los medios de pago habilitados.

Cabe recordar que el programa PreViaje tuvo un fuerte impacto en la reactivación del turismo tras la pandemia. Incluso, el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, había propuesto convertirlo en ley, iniciativa que finalmente no prosperó. Con el Plan Viajá+, el Gobierno apuesta ahora a un modelo basado en el crédito y el consumo directo para sostener la actividad turística.