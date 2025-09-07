Piden devolución de pasaportes argentinos fallados: cómo saber y qué hacer si el tuyo está afectado

El RENAPER alerta sobre pasaportes con falla que podrían impedir viajes internacionales.

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) confirmó que miles de pasaportes argentinos presentan un defecto en la tinta de seguridad, un elemento esencial para verificar la autenticidad del documento en fronteras internacionales.

El problema técnico fue identificado como una anomalía en la tinta negra de seguridad, suministrada por la empresa alemana Muelbahuer, proveedora exclusiva de los insumos de impresión de los pasaportes argentinos durante los últimos 12 años.

Según informaron fuentes del Gobierno, la tinta utilizada no cumple con las condiciones requeridas para ser leída por los scanners migratorios, lo que provoca que los documentos sean rechazados en aeropuertos y pasos fronterizos.

La falla afecta principalmente a la serie “AAL”. Aunque los pasaportes siguen siendo legales y válidos hasta su reemplazo, se recomienda a los ciudadanos revisar si su documento está dentro de los rangos comprometidos.

¿Cuáles son las series afectadas?

AAL314778 – AAL346228

AAL400000 – AAL607599

AAL616000 – AAL620088

El RENAPER indicó que no es posible determinar de manera anticipada cuáles pasaportes están afectados, ya que la falla ocurre de forma aleatoria dentro de los lotes. Por ello, todos los ciudadanos que recibieron documentos incluidos en las numeraciones mencionadas deben devolverlos para su reemplazo.

Los correos enviados a los ciudadanos especifican que la falla es aleatoria y que el RENAPER no puede identificar los documentos defectuosos sin una revisión física individual.

¿Qué hacer si tu pasaporte está afectado?

Revisión: Acudir a oficinas del RENAPER en Argentina o a los consulados en el exterior.

Acudir a oficinas del en o a los consulados en el exterior. Reposición gratuita: Se emitirá un nuevo pasaporte sin costo si se confirma la falla.

Se emitirá un nuevo pasaporte sin costo si se confirma la falla. Viajes urgentes: Se puede solicitar un pasaporte de emergencia, que permite viajar mientras se gestiona la emisión del pasaporte ordinario.

Se puede solicitar un pasaporte de emergencia, que permite viajar mientras se gestiona la emisión del pasaporte ordinario. Documentación alternativa: Hasta recibir la nueva libreta, se recomienda portar DNI u otro pasaporte válido.

Devolución y reposición

El RENAPER señaló que la situación comenzó a detectarse tras reportes de problemas en el escaneo de documentos en consulados y puestos migratorios. Una vez identificados los lotes afectados, se envió la comunicación oficial a los ciudadanos y se activó el procedimiento de devolución y reposición.

Hasta el momento, no se han reportado problemas con pasaportes emitidos en años anteriores ni con otros lotes fuera de las numeraciones especificadas. La producción de pasaportes argentinos continúa realizándose con los mismos protocolos de seguridad, con la tinta y los equipos suministrados por Muelbahuer, ahora con controles adicionales para garantizar la correcta emisión de futuros documentos.

Los consulados argentinos continuarán recibiendo consultas de los ciudadanos y brindando asistencia para la tramitación de pasaportes de emergencia. Los afectados deben seguir las instrucciones oficiales para la devolución y reposición, sin costos adicionales.

El RENAPER no ha comunicado fechas específicas para la reposición de todos los pasaportes afectados, aunque asegura que se trabaja de manera progresiva para atender a todos los ciudadanos que requieren un reemplazo.