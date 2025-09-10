Picadas saludables: opciones ricas y nutritivas sin perder el disfrute

Es parte del ritual argentino: se arma para compartir, para charlar, para arrancar o cerrar el día. Pero cada vez más personas buscan opciones que no les dejen culpa ni pesadez. Te traemos opciones para transformar la clásica tabla en una propuesta rica, variada y nutritiva.

La picada es un clásico que trasciende generaciones, horarios y estaciones. Pero en tiempos donde la alimentación consciente gana terreno, cada vez más personas buscan alternativas que mantengan el espíritu del encuentro sin resignar salud. ¿Es posible armar una picada saludable que sea rica, accesible y fácil de preparar? La respuesta es sí, y los especialistas en nutrición coinciden en que no hace falta eliminar el disfrute para mejorar la calidad de lo que se sirve.

Según datos del Ministerio de Salud, el consumo de alimentos ultraprocesados aumentó un 15% en la última década en Argentina, especialmente en reuniones sociales. Embutidos, quesos duros, snacks salados y aderezos industriales suelen ser protagonistas de las picadas tradicionales, pero también son fuente de sodio, grasas saturadas y calorías vacías. “La clave está en repensar la picada como una oportunidad para sumar nutrientes, no para acumular excesos”, señala la licenciada en nutrición Mariana López, especialista en alimentación familiar.

Una buena picada saludable puede incluir vegetales crudos como zanahoria, apio, pepino o tomatitos cherry, que aportan fibra y frescura. Combinados con dips caseros como hummus, guacamole o pasta de aceitunas, se logra variedad de texturas y sabores sin recurrir a productos industriales. “Los dips son aliados porque permiten jugar con ingredientes naturales y evitar los aderezos con conservantes”, explica López.

También se pueden sumar proteínas de calidad como huevo duro, queso port salut en cubos, sardinas en conserva o rollitos de jamón cocido natural. Estas opciones reemplazan los embutidos más procesados y aportan saciedad. Para quienes prefieren alternativas vegetarianas, el tofu grillado, las legumbres cocidas o el yogur natural con especias pueden cumplir la misma función. “No se trata de prohibir, sino de elegir mejor”, aclara la especialista.

Los frutos secos y semillas son otro componente clave. Almendras, nueces, pistachos o maní tostado sin sal aportan grasas saludables y crocancia. En picadas más elaboradas, se pueden incluir chips de batata o zucchini al horno, crackers de semillas o panificados integrales. “La presentación también importa: si lo que se ofrece es atractivo, nadie extraña el salame”, comenta López entre risas.

En redes sociales y plataformas como Cookpad o Pinterest, las búsquedas de “picadas saludables” crecieron más del 40% en el último año. Esto refleja un cambio de hábito, especialmente en jóvenes y familias que buscan opciones más livianas para compartir. En eventos comunitarios, cumpleaños o reuniones laborales, las versiones saludables ganan terreno sin perder el espíritu de la picada: compartir, disfrutar y picar sin culpa.