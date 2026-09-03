Paro de trabajadores aeroportuarios: qué pasa con los vuelos en Mendoza este jueves y viernes

La medida de fuerza se desarrolla este jueves y viernes en 27 aeropuertos del país, con interrupciones entre las 9 y las 12 y de 18 a 21. En Mendoza, los vuelos comenzaron la jornada con normalidad, aunque se esperan posibles demoras y modificaciones durante las franjas del paro.

Los trabajadores nucleados en ATE realizan este jueves y viernes un paro que alcanza al personal aeroportuario de distintos puntos del país. En Mendoza, durante las primeras horas de la mañana, los vuelos se mantenían en horario, aunque existe incertidumbre sobre posibles demoras y modificaciones a partir del inicio de las medidas de fuerza.

La protesta está prevista para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21.

Durante esos períodos, los trabajadores garantizarán únicamente los vuelos sanitarios, humanitarios, traslados de órganos y vuelos oficiales.

Desde ATE y ANAC señalaron que la medida no necesariamente implicará una cancelación masiva de vuelos, aunque advirtieron que podrían registrarse demoras. Según explicaron, las aerolíneas deberían mantener un nivel mínimo de operaciones debido a que se trata de un servicio esencial.

En el aeropuerto de Mendoza, durante las primeras horas de este jueves, la pizarra mostraba los vuelos programados con normalidad. Algunos pasajeros consultados indicaron que las aerolíneas les habían confirmado que sus vuelos saldrían en horario.

Sin embargo, la situación podría modificarse a partir de las 9, cuando comience formalmente la primera franja del paro.

Uno de los puntos de incertidumbre está relacionado con las operaciones posteriores al check-in. Si bien los pasajeros pueden realizar los trámites con normalidad, la eventual afectación del personal aeroportuario podría generar inconvenientes al momento de autorizar determinadas operaciones y habilitar las pistas para los despegues.

En Mendoza, por el momento, no se registraban mayores complicaciones y los trabajadores también manifestaban incertidumbre respecto del nivel de adhesión que tendrá la medida en la provincia.

El paro alcanza a 27 aeropuertos del país y se extenderá durante las dos jornadas previstas. Por este motivo, se recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos con las respectivas aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto.

La situación podría comenzar a evidenciar cambios a partir de las 9 de este jueves, cuando se inicie la primera franja horaria de la medida de fuerza.