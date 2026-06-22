Obras sociales: no podrán interrumpir tratamientos médicos en curso

El Gobierno nacional modificó la normativa que regula a las aseguradoras de salud y estableció nuevas obligaciones para proteger a los afiliados. A partir de ahora, las empresas deberán garantizar la continuidad de los tratamientos médicos crónicos

El Gobierno nacional modificó la normativa que regula a las obras sociales, prepagas y aseguradoras de salud, estableciendo que las empresas no podrán interrumpir ni afectar la continuidad de las prestaciones médicas de pacientes que ya se encuentren bajo tratamiento, incluso si se producen modificaciones en la red de clínicas, sanatorios o profesionales que integran la cobertura.

El Ejecutivo nacional implementó cambios en la regulación de los seguros de salud, con el objetivo de brindar mayores garantías a los pacientes que atraviesan tratamientos médicos prolongados o padecen enfermedades que requieren seguimiento permanente.

La modificación establece que las obras sociales y aseguradoras de salud deberán asegurar la continuidad de la atención de aquellos afiliados que ya se encuentren bajo tratamiento o cuenten con un diagnóstico médico confirmado, aun cuando se produzcan cambios en la cartilla de prestadores.

De esta manera, las compañías no podrán suspender, demorar ni dificultar el acceso a la atención médica debido a modificaciones internas relacionadas con clínicas, hospitales, centros médicos o profesionales incluidos en la cobertura.

Qué pasará con los pacientes que realizan tratamientos crónicos

La nueva disposición busca proteger especialmente a quienes dependen de una atención médica constante para preservar su salud y calidad de vida.

Entre los principales beneficiarios de la medida se encuentran pacientes que realizan tratamientos oncológicos, sesiones de diálisis, procesos de rehabilitación, terapias de larga duración y otras patologías que requieren controles periódicos y seguimiento continuo.

Con esta actualización normativa, las aseguradoras estarán obligadas a garantizar que los tratamientos iniciados puedan completarse sin interrupciones que puedan poner en riesgo la evolución médica de los pacientes.

Las aseguradoras deberán ofrecer alternativas equivalentes

Otro de los puntos centrales de la reforma establece que, si una clínica, sanatorio o profesional deja de formar parte de la red de prestadores, la empresa deberá ofrecer una alternativa de similares características para que el afiliado continúe recibiendo la atención correspondiente.

Además, las compañías deberán hacerse cargo de los costos adicionales que puedan surgir como consecuencia de esos cambios, evitando que el paciente deba afrontar gastos extras para continuar con su tratamiento.

La medida apunta a evitar situaciones en las que los afiliados se vean obligados a cambiar abruptamente de médico tratante o interrumpir procesos terapéuticos debido a decisiones administrativas de las aseguradoras.