Nueva plataforma de compras: Amazon Bazaar desembarca en Argentina

El gigante estadounidense apuesta por el mercado local con una app que ofrece precios bajos, pagos en pesos y envíos gratuitos, en plena competencia con Mercado Libre, Shein y Temu.

El comercio electrónico en Argentina suma un nuevo protagonista de peso. Amazon presentó oficialmente Amazon Bazaar, una aplicación independiente de su marketplace tradicional, que apunta a captar consumidores locales con productos de moda, hogar y estilo de vida a precios más bajos. El lanzamiento se concretó el 7 de noviembre en Buenos Aires y forma parte de una estrategia regional que incluye también a Perú y Ecuador.

La propuesta llega en un contexto de fuerte crecimiento del e-commerce. Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), las ventas online aumentaron un 65% interanual en 2024, con más de 500 millones de transacciones registradas. Este escenario convierte al país en un terreno fértil para la expansión de plataformas internacionales que buscan aprovechar la digitalización del consumo.

Uno de los diferenciales de Amazon Bazaar es la posibilidad de pagar en pesos argentinos y acceder a envíos gratuitos a partir de cierto monto. “La clave es ofrecer accesibilidad y confianza en un mercado donde el precio final es determinante”, explicó el analista digital Hernán Mármol, quien destacó que la app replica modelos exitosos como Amazon Haul en Estados Unidos y Europa.

La competencia no será sencilla. Mercado Libre mantiene un liderazgo consolidado en la región, mientras que Shein y Temu lograron instalarse en Argentina con estrategias de precios agresivos y promociones virales. “La llegada de Amazon obliga a todos los jugadores a revisar su logística y su política de descuentos”, señaló la economista Mariana Cisse, especialista en consumo digital.

Los precios también marcan la diferencia. Amazon adelantó que la mayoría de los artículos costarán menos de $13.500, y algunos incluso desde $2.750, cifras que buscan seducir a un público amplio en medio de la inflación y la búsqueda de alternativas más económicas.

El desembarco de Amazon Bazaar se da además en un momento en que el Gobierno argentino promueve la apertura de importaciones para fomentar la competencia y bajar precios. Este marco regulatorio favorece la llegada de plataformas internacionales y amplía las opciones de compra para los consumidores locales. Con un mercado en expansión y usuarios cada vez más exigentes, la batalla por conquistar al consumidor argentino promete ser intensa y marcar el rumbo de las tendencias digitales en los próximos años.