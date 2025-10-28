¿No te funciona la aplicación del Banco Nación?: por qué se cayó y cómo solucionarlo

Miles de usuarios del Banco Nación reportaron este martes fallas en la aplicación BNA+, que les impedían ingresar a sus cuentas, realizar transferencias o pagar a través de QR. El error afectó a miles de argentinos y generó quejas en las redes sociales.

Desde el mediodía de este martes, usuarios del Banco Nación de todo el país comenzaron a reportar problemas para ingresar a la aplicación BNA+, la plataforma móvil del banco no dejaba realizar transferencias, pagos y consultas de saldo a miles de argentinos. Por qué se cayó.

Al intentar acceder a sus cuentas, los clientes se encontraban con un mensaje de error que decía: “Lo sentimos, en este momento no podemos realizar la operación solicitada. Por favor, verifique la recepción de internet de su celular e intenté nuevamente (ua233)”.

La falla generó una ola de reclamos en redes sociales, donde cientos de personas compartieron capturas y comentarios expresando su malestar por la imposibilidad de operar con normalidad.

Qué pasó con la aplicación del Banco Nación

Según pudo conocerse, el inconveniente afectó tanto a usuarios de Android como de iOS y se produjo tras la pantalla de ingreso de clave personal, cuando el sistema quedaba en estado de “procesando transacción” sin avanzar.

Algunos reportes indicaron que el servicio comenzó a restablecerse parcialmente horas más tarde, aunque sin un comunicado oficial del Banco Nación confirmando la causa del problema.

Qué dicen los reportes de Downdetector

El portal especializado Downdetector, que monitorea el funcionamiento de servicios en línea, registró un pico de reportes sobre Banco Nación, señalando un aumento inusual en las quejas durante el mediodía. En su mapa interactivo se pudo ver que los principales focos de caída se concentraron en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Rosario, entre otras ciudades.

Aunque el banco no brindó detalles técnicos, todo indica que se trató de una intermitencia temporal en los servidores que afectó la conexión de la app con el sistema principal. Según los usuarios, los principales problemas fueron: iniciar sesión móvil y banca móvil.

Cómo solucionar los errores en la app BNA+

En caso de que la app del Banco Nación siga sin funcionar, los especialistas recomiendan seguir estos pasos:

Cerrar sesión y reiniciar el celular. Actualizar la aplicación desde Google Play o App Store o desinstalar y volver a instalar la app. Borrar la memoria caché y los datos temporales de la app. Verificar la conexión a internet, especialmente si se usa red móvil. En último caso, acceder al homebanking web de Banco Nación desde un navegador.

Hacia la tarde, varios usuarios confirmaron que la app comenzó a operar con normalidad, aunque algunos reportan demoras o errores intermitentes. Desde la entidad, se espera un comunicado oficial que detalle las causas del inconveniente y las medidas implementadas para evitar nuevas caídas.