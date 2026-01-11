Nicolás Maduro habló desde la prisión: “estamos bien, fuertes y no deben estar tristes”

El hijo del ex presidente de Venezuela habló difundió un mensaje de su padre y aseguró que “no pudo ser vencido por ninguna vía”.

El expresidente venezolano Nicolás Maduro envió su primer mensaje desde la cárcel en Estados Unidos, tras una semana de su detención en Nueva York. El comunicado fue difundido por su hijo, Nicolás Maduro Guerra, en un encuentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), donde se transmitió la voz del exmandatario y de su esposa, Cilia Flores.

En el mensaje, Maduro aseguró que ambos se encuentran en buen estado y pidió tranquilidad a sus seguidores. “Estamos bien, fuertes y no deben estar tristes”, expresó, acompañado por Flores. La declaración buscó transmitir calma y reforzar la idea de resistencia frente a la captura.

El hijo del exmandatario, conocido como “Nicolasito”, fue el encargado de difundir las palabras de su padre. En su intervención, destacó que Maduro y Flores mantienen firmeza y que la detención se produjo con una “fuerza desproporcionada”. Según sus palabras, “no pudo ser vencido por ninguna vía”, lo que refuerza el relato de lucha que intenta sostener el chavismo.

Hijo del presidente Maduro reveló que su padre envió un mensaje al pueblo venezolano: “no estén tristes que nosotros estamos bien, somos unos luchadores”. Así lo dio a conocer el abogado de la pareja presidencial secuestrados en EEUU luego del vil ataque de EEUU hace una… pic.twitter.com/WdolBbrRMR — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) January 10, 2026

La difusión del mensaje se realizó en un acto político del PSUV, donde se remarcó la continuidad de la revolución bolivariana y la necesidad de mantener la cohesión interna. En paralelo, se registraron movilizaciones en Caracas con miles de simpatizantes que reclamaron la liberación del exmandatario y respaldaron a la dirigencia chavista.

En el plano institucional, la gobernante interina Delcy Rodríguez reiteró que el objetivo es lograr la liberación de Maduro y calificó la detención como un acto de agresión. Rodríguez aseguró que se están llevando adelante gestiones diplomáticas y que el chavismo no renunciará a su liderazgo político.

Mientras tanto, en Estados Unidos, Maduro fue trasladado a un tribunal en Manhattan bajo un fuerte operativo de seguridad. Allí se declaró inocente y se definió como “prisionero de guerra”, en un intento por instalar un discurso político frente a la justicia norteamericana. Sus abogados confirmaron que se encuentra en buen estado físico y anímico.

Este primer mensaje desde la cárcel marca un nuevo capítulo en la relación entre Venezuela y Estados Unidos, y busca mantener viva la narrativa de resistencia del chavismo. Con frases como “somos unos luchadores”, Maduro intenta sostener la unidad de sus seguidores y proyectar fortaleza en un escenario internacional cargado de tensión