Nicolás Cabré y Rocío Pardo: los grandes protagonistas del casamiento del año

El mundo del espectáculo argentino tiene nuevos protagonistas de portada: Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellaron su amor con una ceremonia íntima que rápidamente se convirtió en uno de los eventos más comentados del año. La pareja eligió un estilo sencillo y emotivo para dar el “sí” en el Registro Civil, rodeados de familiares y amigos.

El casamiento se realizó el 3 de diciembre de 2025, con un clima de celebración marcado por aplausos, papelitos y un primer beso que quedó registrado en fotos y videos compartidos en redes sociales. Cabré vistió de blanco, con camisa arremangada y pantalón entallado, mientras que Pardo sorprendió con un conjunto de sastrería moderno, también en blanco, que marcó tendencia.

Uno de los momentos más emotivos fue la presencia de Rufina, la hija de Cabré con la China Suárez, quien viajó desde Turquía para acompañar a su padre en este día especial. La niña fue testigo oficial de la unión y se destacó con un look juvenil en blanco, alineado al de los novios.

Aunque la ceremonia civil fue íntima, la pareja prepara una gran fiesta en el Valle de Punilla, Córdoba, prevista para el 6 de diciembre. Allí se espera la presencia de más de 250 invitados en una estancia exclusiva, con hospedaje para los más cercanos y un entorno serrano que promete convertirse en el escenario de una celebración de tres días.

El menú elegido también llamó la atención: Cabré y Pardo apostaron por un estilo relajado y auténtico, con empanadas, asado y platos regionales, alejándose de la formalidad de las bodas convencionales. La idea es que los invitados disfruten de un ambiente campestre y festivo, acorde al espíritu de la pareja.

En cuanto a la luna de miel, aún no se han confirmado detalles, aunque allegados aseguran que la pareja planea un viaje fuera del país una vez finalizada la celebración en Córdoba. Por ahora, la prioridad está puesta en compartir con amigos y familiares este momento único.