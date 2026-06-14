Murió Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora

Tenía 95 años y estaba internada en el Hospital Italiano. Fue una de las principales referentes de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia tras la desaparición de su hijo Alejandro en 1975.

Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y referente histórica de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, murió este domingo a los 95 años mientras permanecía internada en el Hospital Italiano.

La noticia fue confirmada por familiares y por la organización que encabezaba. Según trascendió, Almeida falleció a las 19.20 horas luego de varios días de internación. Minutos antes había sido sedada debido al delicado estado de salud que atravesaba.

Nacida el 28 de junio de 1930 bajo el nombre de Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, Taty se convirtió con el paso de los años en una de las voces más reconocidas en la búsqueda de justicia por las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina.

Su historia cambió para siempre en junio de 1975, cuando su hijo Alejandro Martín Almeida, de 20 años, trabajador de la agencia Télam, fue secuestrado y desaparecido por la organización parapolicial Triple A durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. A partir de ese momento, inició una búsqueda incansable que la llevó a transformarse en una de las referentes más importantes del movimiento de derechos humanos del país.

Con el regreso de la democracia, se sumó activamente a Madres de Plaza de Mayo y, tras la división interna de la organización, pasó a integrar la Línea Fundadora, espacio desde el cual sostuvo durante décadas el reclamo de justicia por los desaparecidos.

Durante años participó en marchas, actos, encuentros educativos y actividades con jóvenes, llevando un mensaje basado en la memoria colectiva y la defensa de los derechos humanos. Su frase más recordada, “la única lucha que se pierde es la que se abandona“, se convirtió en una de las consignas más representativas de su trayectoria.

Junto a Nora Cortiñas, fallecida en 2024, fue una de las principales referentes de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y una de las caras más visibles del reclamo por los 30.000 desaparecidos.

Tras conocerse su fallecimiento, la organización emitió un sentido mensaje de despedida en el que destacó su compromiso, su generosidad y su capacidad de acompañar a nuevas generaciones en la defensa de la memoria, la verdad y la justicia.

“Gracias por enseñarnos que amar es resistir, que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que no existe fuerza más grande que la del amor“, expresaron desde Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.