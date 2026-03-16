Murió el histórico relator de fútbol Marcelo Araujo

El histórico periodista deportivo fue una de las voces más reconocidas del fútbol argentino y marcó una época con sus relatos y con el recordado programa Fútbol de Primera.

El reconocido periodista y relator deportivo argentino Marcelo Araujo murió este lunes a los 78 años luego de haber estado internado durante los últimos días en la localidad de Vicente López.

Araujo dejó una huella profunda en el periodismo deportivo argentino gracias a su estilo apasionado para narrar partidos de fútbol y a su participación en uno de los ciclos más recordados de la televisión, Fútbol de Primera.

Durante más de una década fue el relator principal de los campeonatos de Primera División del fútbol argentino y protagonizó una histórica dupla con el periodista Enrique Macaya Márquez, con quien marcó una época en las transmisiones televisivas del fútbol.

Además, Araujo relató los partidos de la Selección argentina de fútbol en distintos torneos internacionales, incluyendo Mundiales y Copas América, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas para varias generaciones de hinchas.

Tras algunos años alejado de los micrófonos, regresó al relato entre 2009 y 2014 durante el ciclo televisivo Fútbol Para Todos, etapa que marcó el tramo final de su carrera antes de retirarse definitivamente.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el relator murió a las 2 de la madrugada. Sus restos no serán velados y serán cremados este martes a las 11 en el cementerio de Cementerio de la Chacarita.

Araujo será recordado como una de las voces más emblemáticas del fútbol argentino, protagonista de una etapa dorada de las transmisiones deportivas en televisión.