Mostraron el arma que uso el alumno en Santa Fe para matar a sus compañeros: cómo avanza la investigación

La comunidad de San Cristóbal despidió a Ian Cabrera, el joven asesinado por un compañero de la escuela. Además, las autoridades revelaron el arma utilizada en el ataque en una escuela de Santa Fe. Cómo fue el hecho, qué dijo el fiscal y el avance de la investigación.

La investigación por el brutal ataque en una escuela de Santa Fe sigue sumando datos clave. En las últimas horas, se conocieron detalles sobre el arma utilizada por el alumno de 15 años, quien asesinó a un compañero de 13 y dejó a otros estudiantes heridos en la Escuela Normal Nº 40 Mariano Moreno, en San Cristóbal.

Según confirmó la Justicia, el atacante utilizó una escopeta calibre 12/70 de doble caño, un arma de alto poder que fue secuestrada durante las pericias.

En un principio se había indicado que el arma había sido trasladada en un estuche de guitarra, pero esa versión fue descartada. El fiscal precisó que el adolescente la ingresó oculta en su mochila escolar, junto con cartuchos adicionales para recargar.

Cómo fue el ataque dentro de la escuela

La reconstrucción oficial indica que el hecho comenzó en un baño del establecimiento, donde el agresor efectuó el primer disparo. Luego salió al pasillo y continuó disparando.

En total, se realizaron cuatro detonaciones. Como consecuencia:

Ian Cabrera, de 13 años, murió en el lugar

en el lugar Otros dos estudiantes resultaron heridos de bala

Varios alumnos sufrieron lesiones durante la huida

El accionar se extendió durante varios segundos y generó una escena de pánico, corridas y desesperación dentro del colegio.

Un dato clave en la investigación es que el agresor fue reducido por un auxiliar de la escuela, lo que impidió que continuara disparando. Según las pericias, el arma aún tenía cartuchos cargados, por lo que podría haber efectuado más disparos. La rápida intervención fue determinante para evitar más víctimas.

El caso también está atravesado por un debate legal. El agresor, al tener 15 años, no puede ser imputado bajo la legislación vigente, ya que la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años todavía no entró en vigencia.

Por este motivo, la Justicia avanza en:

Evaluaciones psicológicas y psiquiátricas

Medidas de contención y tratamiento

Posibles medidas tutelares en instituciones especializadas

Según trascendió, el adolescente estaba bajo tratamiento psicológico previo y atravesaba una situación personal compleja. En cuanto a los estudiantes heridos, ambos permanecen internados en hospitales de la provincia de Santa Fe, en estado estable y con evolución favorable.