Mirtha Legrand cumple 99 años y contó cuál es su formula para llegar plena a esta edad

La diva de la televisión argentina compartió detalles íntimos sobre cómo se mantiene activa y con energía. Entre sus secretos, destacó la importancia del trabajo como motor de salud y una actitud vital que la mantiene vigente en la pantalla.

La televisión argentina celebra un acontecimiento único: Mirtha Legrand cumplió 99 años y lo hizo con la misma vitalidad que la convirtió en una leyenda de la pantalla chica. La conductora compartió en su programa cómo logra mantenerse activa y plena a pesar del paso del tiempo, sorprendiendo con su sinceridad y humor.

“El trabajo me da salud, pero también soy haragana”, confesó entre risas, dejando en claro que la actividad profesional es su motor y que la televisión sigue siendo el espacio donde se siente más viva. Su permanencia frente a las cámaras, aseguró, es parte de la fórmula que la mantiene vigente.

Lejos de rutinas estrictas, Mirtha reveló que su secreto es simple: “No hay ninguna rutina, nada, nada. Hago kinesiología dos veces por semana, en mi casa. Eso me hace bien”. Con esta declaración, desmintió que exista un método milagroso y destacó la importancia de los cuidados básicos y la constancia.

La diva también habló de su agilidad y su forma de encarar la vida cotidiana: “Soy ágil, no soy una pelmaza. No hago meditación, no sé cómo se hace, el pensamiento se me va a otro lado”. Con estas palabras, mostró que su vitalidad no depende de técnicas espirituales, sino de mantenerse en movimiento y conectada con su entorno.

En su festejo íntimo, rodeada de familiares y amigos, Mirtha volvió a remarcar lo que siente al llegar a esta edad: “Llegar a esta edad es un milagro”. La frase resume su visión sobre la longevidad y el impacto que tiene seguir vigente en la televisión argentina, donde se convirtió en un ícono indiscutido.

La celebración incluyó invitados de lujo como Susana Giménez y Adrián Suar, quienes acompañaron a la conductora en un encuentro cargado de emoción y reconocimiento.

Con casi un siglo de vida, Mirtha Legrand demuestra que la vigencia en la televisión argentina no depende solo de la edad, sino de la pasión y la constancia. Su cumpleaños número 99 no solo es un acontecimiento personal, sino también un hecho cultural que confirma que “La Chiqui” sigue siendo, como ella misma dijo, “una leyenda… y la leyenda continúa”.