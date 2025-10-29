Mercurio retrógrado: ¿cómo impactará en cada signo?

Durante tres semanas, se abre una etapa clave para revisar decisiones, reformular vínculos y ajustar el rumbo. El cielo propone pausa, introspección y una mirada más honesta sobre lo que creemos, decimos y proyectamos.

Del 10 al 30 de noviembre, Mercurio retrocede en Sagitario y activa una revisión profunda de creencias, vínculos y decisiones clave. El fenómeno, que suele asociarse con malentendidos y demoras, esta vez pone el foco en la autenticidad, la comunicación y los valores personales.

Durante este tránsito, Mercurio retrógrado 2025 no solo afectará la forma en que nos expresamos, sino también cómo interpretamos lo que otros dicen. En palabras de la astróloga argentina María Blaquier, “es un momento para revisar lo que creemos que sabemos, especialmente en temas como educación, viajes, justicia y filosofía de vida”. La retrogradación comienza en los últimos grados de Escorpio y se instala en Sagitario, lo que intensifica la necesidad de sinceridad y revisión de ideales.

Así afectará a cada signo el Mercurio retrógrado de noviembre, según especialistas y tendencias astrales:

♈ Aries

Área activada: creencias, viajes, estudios superiores. Impacto: se replantean decisiones de expansión. Posibles demoras en trámites migratorios o becas. Ejemplo: si estabas por mudarte al exterior, revisá bien los papeles antes de firmar.

♉ Tauro

Área activada: finanzas compartidas, intimidad, herencias. Impacto: se reabren temas económicos con terceros. Cuidado con inversiones impulsivas. Cita: “Tauro necesita revisar qué entrega y qué recibe en sus vínculos”, señala la astróloga Vanesa Maiorano.

♊ Géminis

Área activada: pareja, contratos, vínculos clave. Impacto: se renegocian acuerdos. Posibles malentendidos con socios o pareja. Ejemplo: si estás por firmar un contrato, esperá a diciembre para mayor claridad.

♋ Cáncer

Área activada: rutinas, salud, trabajo diario. Impacto: se revisan hábitos y dinámicas laborales. Atención a errores en tareas repetitivas. Cita: “Cáncer debe cuidar su energía y evitar sobrecargas”, advierte Florencia Santoni, especialista en astrología médica.

♌ Leo

Área activada: creatividad, hijos, romances. Impacto: se reactivan proyectos artísticos. Posibles confusiones en vínculos afectivos. Ejemplo: si estás retomando una obra o emprendimiento, revisá bien los detalles antes de lanzarla.

♍ Virgo

Área activada: hogar, familia, raíces. Impacto: se reordenan dinámicas familiares. Evitá mudanzas o reformas sin planificación. Cita: “Virgo necesita revisar qué lo sostiene emocionalmente”, sugiere Julieta Suárez Valente, astróloga y autora.

♎ Libra

Área activada: comunicación, entorno cercano, estudios cortos. Impacto: se activan malentendidos con hermanos o vecinos. Ideal para reescribir o editar. Ejemplo: si estás por lanzar una campaña, revisá el tono y el mensaje antes de publicarla.

♏ Escorpio

Área activada: dinero, autoestima, recursos. Impacto: se revisan gastos y decisiones financieras. Evitá compras impulsivas. Cita: “Escorpio debe redefinir qué valora y cómo lo sostiene”, explica María Blaquier.

♐ Sagitario

Área activada: identidad, imagen, decisiones personales. Impacto: se replantean metas y formas de mostrarse. Evitá cambios drásticos de look o rumbo. Ejemplo: si estás por lanzar un nuevo proyecto, esperá a diciembre para mayor impacto.

♑ Capricornio

Área activada: inconsciente, espiritualidad, cierres. Impacto: se intensifica la introspección. Ideal para terapia o escritura personal. Cita: “Capricornio necesita soltar lo que ya no le sirve”, afirma Vanesa Maiorano.

♒ Acuario

Área activada: amistades, redes, proyectos grupales. Impacto: se revisan alianzas y colaboraciones. Cuidado con promesas vacías. Ejemplo: si estás por lanzar una campaña colectiva, asegurate de que todos estén alineados.

♓ Piscis

Área activada: carrera, imagen pública, metas. Impacto: se redefinen objetivos profesionales. Evitá decisiones apresuradas. Cita: “Piscis debe conectar con su vocación real, no con lo que otros esperan”, sugiere Florencia Santoni.

En resumen, el Mercurio retrógrado de noviembre 2025 invita a revisar, pausar y repensar. No se trata de temerle, sino de aprovechar su energía para ajustar lo que no está funcionando. Como señala Blaquier, “la retrogradación es una oportunidad para volver sobre lo dicho, lo pensado y lo sentido, con más conciencia y menos automatismo”.