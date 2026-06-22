¡Mendoza y Dallas unidos por la Scaloneta! El centro mendocino fue una fiesta tras el triunfo 2 a 0 ante Austria

Con dos goles de un Lionel Messi histórico —que falló un penal pero se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales—, la Selección Argentina aseguró su pase a los 16avos de final. En Mendoza, una marea celeste y blanca copó las calles de la Ciudad para desatar un festejo interminable, mientras el equipo de Fútbol en el Bar analizaba la locura en Dallas.

La ilusión mundialista volvió a encenderse con máxima intensidad. Tras el pitazo final que decretó la sólida victoria de la Selección Argentina por 2 a 0 frente a Austria en el imponente AT&T Stadium de Dallas, una multitud de mendocinos dejó de lado las bajas temperaturas del invierno y salió de inmediato a las calles para desatar un festejo ensordecedor en pleno centro de la provincia, conectando en un solo sentimiento con los miles de hinchas que invadieron el estado de Texas.

La jornada correspondiente a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 no fue una más. El triunfo significó el boleto directo a los 16avos de final (incluso la Albiceleste podría quedarse con el primer puesto esta misma madrugada si Jordania no vence a Argelia) y coronó una tarde histórica para Lionel Messi: el astro rosarino marcó un doblete —uno en cada tiempo—, llegó a los 5 gritos en lo que va del torneo y se transformó oficialmente en el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo. Ni siquiera el penal desviado por el capitán cuando el encuentro estaba 0 a 0 logró opacar una actuación notable de los dirigidos por Lionel Scaloni.

La cobertura de El 9 Televida: de Mendoza a Dallas

La fiesta se vivió minuto a minuto a través de la pantalla de El 9 Televida. En una imperdible transmisión en vivo de Fútbol en el Bar, el periodista enviado especial a Estados Unidos, Emanuel Vergara, dialogó desde las inmediaciones del estadio con los hinchas en medio del desahogo albiceleste.

En un momento tan desopilante como revelador, el cronista logró entrevistar a Ángela, una hincha austríaca que se rindió ante los pies del capitán argentino: “Creo que el partido fue muy bueno, también Austria y Argentina, pero Messi siempre fue el mejor. Me gusta mucho Messi”, reconoció con hidalguía la fanática europea, sintetizando que el “10” volvió a ser el factor diferencial de la jornada.

Desde el piso del canal, el debate se encendió en torno a la vigencia del astro rosarino, quien a sus 39 años lidera la tabla de artilleros de la Copa del Mundo con 5 anotaciones en apenas dos presentaciones. “Hace cotidiano lo extraordinario. Difícil va a ser cuando no haya otro como él”, reflexionaron los integrantes del programa ante la marea de argentinos —incluidos varios hinchas tucumanos de San Martín que se sumaron al móvil— que rodeaban la transmisión en Texas.

Los puntos clave de la marea albiceleste en Ciudad

Mientras tanto, en la provincia, el corazón de la capital mendocina tardó apenas unos minutos en transformarse en un estadio a cielo abierto. Las principales arterias viales y peatonales se inundaron de familias, jóvenes y grupos de amigos que tiñeron el paisaje urbano con camisetas, réplicas de la copa y cotillón mundialista.

Entre los epicentros más concurridos de la celebración se destacaron:

La Peatonal Sarmiento: Copada por miles de fanáticos que improvisaron cánticos dedicados a la Scaloneta y al eterno “10”.

La Plaza Independencia: El punto de encuentro tradicional de las familias que se acercaron a festejar el nuevo récord de Messi.

Avenida San Martín y Garibaldi: Una postal clásica de bocinazos constantes, banderas flameando desde las ventanillas de los autos y el fervor de los peatones que se sumaban al ruidoso desahogo.

¿Hay algo que preocupe? El debate de los técnicos

Pese a la algarabía generalizada por la clasificación matemática a la próxima instancia, el equipo de Fútbol en el Bar dejó planteado un disparador para analizar con lupa el rendimiento del equipo de cara a lo que viene. Si bien en las buenas todo es festejo, el panel técnico del canal buscará “hilar fino” en los próximos programas para desglosar el funcionamiento colectivo y ver si hay detalles a corregir pensando en los exigentes “mata-mata” de los 16avos de final.

La Scaloneta volverá al ruedo para cerrar la fase de grupos el próximo sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina), cuando se enfrente a Jordania en el mismo recinto de Texas. Con la tranquilidad del deber cumplido, Mendoza ya palpita otra jornada de pura pasión celeste y blanca.