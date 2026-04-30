Megaoperativo contra la explotación sexual infantil: realizaron allanamientos en 18 provincias ¿qué encontraron?

La investigación internacional permitió desarticular redes vinculadas al material de abuso sexual infantil, con operativos simultáneos en Argentina y otros 15 países.

Un amplio operativo contra la explotación sexual infantil se llevó adelante en Argentina, con allanamientos en 18 provincias y decenas de detenidos. La investigación, coordinada desde Buenos Aires, logró avanzar sobre redes vinculadas a la tenencia, distribución y producción de material de abuso sexual infantil, un delito que crece cada vez más a través de internet.

El procedimiento, denominado “Aliados por la Infancia VI”, fue impulsado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

La acción se desplegó de manera simultánea en distintas jurisdicciones del país, entre ellas Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Chaco, además de otros países como Brasil, España, Francia y Estados Unidos.

En total, se concretaron más de 260 allanamientos, de los cuales 68 se realizaron en Argentina y el resto en otros países, lo que refleja la magnitud del despliegue.

Detenidos y secuestro de material clave para la causa

Como resultado del operativo, se registraron 84 detenidos en total, de los cuales 26 corresponden a Argentina. Las detenciones se vinculan a delitos como tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil.

Durante los procedimientos también se secuestraron dispositivos electrónicos, archivos digitales y armas de fuego, elementos que serán clave para profundizar la investigación. Uno de los datos más relevantes fue la desvinculación de una funcionaria pública en Santa Cruz, cuyo domicilio fue allanado en el marco de la causa.

Las autoridades remarcaron que gran parte de estos delitos se desarrollan en entornos digitales, donde los agresores utilizan redes sociales, videojuegos online y otras plataformas para contactar a menores.

En este contexto, especialistas advierten sobre el crecimiento del fenómeno y la necesidad de hablar de material de abuso sexual infantil, en lugar de otros términos que minimizan la gravedad del delito.

Desde organismos especializados en la lucha contra la trata de personas señalaron que estos casos no son aislados y que existe una tendencia en aumento. Además, remarcaron la importancia de la prevención, el control del uso de dispositivos por parte de menores y la necesidad de denunciar cualquier situación sospechosa para poder identificar a los responsables.