Luciano Benavides y una hazaña mundial: ganó el Dakar por dos segundos de diferencia

El piloto salteño alcanzó su primer título en la categoría de motos tras una definición histórica. Junto a su hermano Kevin son los únicos argentinos en lograr el podio en en el Rally Dakar.

El piloto argentino Luciano Benavides se consagró campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría de motos, logrando su primer título en la competencia más exigente del mundo. El salteño, integrante del equipo Red Bull KTM Factory Racing, protagonizó una definición histórica en Arabia Saudita al imponerse por apenas dos segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec.

La última etapa, disputada en Yanbu, fue de máxima tensión. Benavides largó con más de tres minutos de desventaja respecto a Brabec, pero logró descontar tiempo en los últimos kilómetros. El estadounidense, que buscaba su tercer título, cometió un error de navegación en el tramo decisivo y perdió la diferencia que lo mantenía como líder.

El resultado final fue inédito: tras más de 49 horas de carrera, la diferencia entre ambos se redujo a un suspiro. Nunca antes en la historia del Dakar en motos se había registrado una definición tan ajustada. Benavides terminó segundo en la etapa, detrás del español Edgar Canet, pero ese rendimiento le alcanzó para quedarse con la clasificación general.

Visiblemente emocionado, el flamante campeón expresó: “He soñado con este momento toda mi vida, es difícil describir lo que siento”. Y agregó: “Incluso ayer parecía imposible, pero siempre sentía que podía suceder, y hoy Ricky tomó la pista equivocada y yo la correcta”. Sus palabras reflejan la magnitud de un logro que parecía inalcanzable hasta el último tramo de la carrera.

Con este triunfo, Luciano se suma a su hermano Kevin Benavides, campeón en 2021 y 2023, consolidando una hegemonía familiar inédita en el Dakar. Por primera vez en la historia, dos hermanos argentinos alcanzan la gloria en la categoría principal de motos, convirtiéndose en referentes indiscutidos del rally mundial.

El impacto deportivo es enorme. La victoria posiciona a la Argentina en lo más alto del motociclismo internacional y ratifica el nivel de sus pilotos en competencias de elite. Especialistas destacan la capacidad del salteño para mantener la concentración y la resiliencia en un contexto de máxima presión, donde cada segundo, literlamente, definía la gloria o la derrota.

La hazaña de Luciano Benavides en el Dakar 2026 será recordada como uno de los capítulos más vibrantes del rally. Ganar por apenas dos segundos en la carrera más dura del planeta es una muestra de talento, resistencia y determinación. Su nombre ya quedó inscripto en los libros dorados del deporte motor y su victoria se suma a la historia grande del motociclismo.