Los presidentes de mesa pueden cobrar hasta $80000 en las elecciones: cómo anotarse

El Gobierno nacional oficializó el monto que recibirán los presidentes y vicepresidentes de mesa durante las elecciones del 26 de octubre de 2025, cuando se implementará por primera vez la Boleta Única de Papel a nivel nacional. Cuáles son los requisitos y dónde anotarse.

El próximo domingo 26 de octubre de 2025, los argentinos acudirán a las urnas para renovar 127 bancas de Diputados y 24 del Senado. Será la primera vez que se utilice la Boleta Única de Papel a nivel nacional. En este marco, el Gobierno nacional confirmó este miércoles cuánto cobrarán las autoridades de mesa que participen en los comicios y cómo pueden anotarse para participar.

Lo más normal es encontrarse con alguna persona a la que convocaron para ser autoridad de mesa. Sin embargo, también existe la posibilidad de ofrecerse para cumplir este rol y recibir el pago correspondiente. El registro está abierto y quienes cumplan los requisitos pueden inscribirse para las próximas elecciones.

Según lo dispuesto por el Ministerio del Interior, los presidentes de mesa y vicepresidentes (vocales auxiliares) recibirán $40.000 en concepto de viáticos. Además, quienes realicen la capacitación oficial organizada por la Justicia Nacional Electoral (JNE) sumarán otros $40.000, alcanzando un total de $80.000.

Elecciones 2025: cuáles son los requisitos para ser autoridad de mesa

Los ciudadanos designados como autoridades deben cumplir ciertas condiciones:

Tener entre 18 y 70 años.

Saber leer y escribir.

Figurar en el padrón electoral con domicilio en la sección correspondiente.

No estar afiliado a ningún partido político.

Residir en la ciudad donde esté la mesa.

Quienes reúnan estos requisitos podrán inscribirse en el Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa.

Cómo anotarse para ser presidente de mesa en las próximas elecciones

Todos los argentinos que quieran ser tenidos en cuenta para que los elijan como presidentes o vicepresidentes de mesa deben inscribirse en el Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa, que depende de la CNE y que está abierto para todos los distritos.

El trámite se puede hacer de manera online a través del sitio oficial del CNE: https://www.padron.gov.ar/cne_autoridad/

Ahí tenes que seleccionar la provincia, cargar una foto del DNI en PDF y llenar un formulario con datos personales, de contacto, nivel educativo, entre otros.

Lo que aclaran desde la CNE es que el mero hecho de inscribirse en el Registro no garantiza que el ciudadano vaya a ser elegido, pero si tienen prioridad. Una vez que las solicitudes sean evaluadas por la Secretaria Electoral Nacional, se hace efectiva la designación y cada autoridad de mesa es notificada personalmente.

Cuánto cobrarán los presidentes y vicepresidentes de mesa en las elecciones nacionales 2025

El Código Electoral establece que todos los que “hayan cumplido funciones como autoridad de mesa recibirán una compensación”, en concepto de viático. El gobierno fijó este monto en $40.000. Por otra parte, también está previsto el pago de un monto extra de $40.000 para aquellos que hagan la capacitación previa. Es decir, que en total van a percibir $80.000.

Cabe aclarar que el derecho a cobrar los viáticos prescribe a los 12 meses de la fecha de la elección.

Funciones del presidente de mesa en las elecciones de Argentina

El presidente es la máxima autoridad durante la jornada electoral. Entre sus tareas se destacan:

Preparar la mesa antes de las 8 de la mañana.

Acreditar a los fiscales partidarios.

Entregar y firmar la Boleta Única de Papel al votante.

al votante. Supervisar el correcto desarrollo de la votación.

Realizar el escrutinio provisorio al cierre de los comicios.

Una vez finalizado el conteo, el presidente debe firmar el acta de escrutinio, el telegrama y los certificados, para luego entregar toda la documentación y la urna al Correo Argentino.