“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”: Javier Milei habló en cadena nacional tras las declaraciones de Trump y anunció medidas

El Presidente reafirmó el reclamo argentino sobre Las Islas Malvinas, anunció un proyecto para endurecer las sanciones a empresas que operen sin autorización y anticipó más recursos para Defensa en Tierra del Fuego, en medio de la polémica por las declaraciones de Donald Trump.

El presidente Javier Milei utilizó este jueves una cadena nacional para fijar la posición del Gobierno argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas y anunciar nuevas medidas vinculadas con la disputa territorial con el Reino Unido.

El mensaje había sido grabado horas antes y se emitió desde las 21 horas, en un contexto marcado por las recientes declaraciones de Donald Trump, quien puso en duda el respaldo histórico de Estados Unidos al Reino Unido en relación con la soberanía del archipiélago.

Para la ocasión, Milei volvió a reunir a todos sus ministros en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Se trató de una escena que no se veía desde septiembre de 2025, cuando el mandatario había utilizado ese mismo escenario para anunciar el levantamiento definitivo del cepo cambiario luego del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional.

En el comienzo de su discurso, el Presidente reafirmó la postura argentina sobre el archipiélago y sostuvo: “Quiero ser claro con el mundo: las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”.

Milei también hizo referencia a las declaraciones de Donald Trump y destacó el eventual cambio de posición de Estados Unidos respecto del Reino Unido. “Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que Argentina es un socio confiable”, afirmó el mandatario, quien consideró que esta situación representa una señal de la nueva relevancia internacional que, según planteó, adquirió el país.

Uno de los principales anuncios de la cadena nacional fue el envío al Congreso de una iniciativa destinada a endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades comerciales o extractivas sin autorización argentina en la zona de las Islas Malvinas.

La medida se conoce en medio de distintos episodios que volvieron a poner la cuestión de los recursos naturales del Atlántico Sur en el centro de la agenda.

Entre ellos aparece la controversia por el amarre en Ushuaia del buque petrolero británico VS Promise, además del avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum para la exploración y explotación de petróleo en aguas próximas a las islas.

Durante su discurso, Milei también adelantó que firmará un decreto para ampliar los recursos destinados al Ministerio de Defensa. El objetivo, según explicó, será avanzar en la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego.

El Presidente no precisó si se trata de la obra que había sido proyectada anteriormente y cuya ejecución comenzó en 2022, pero que posteriormente quedó paralizada, o de un nuevo proyecto para la zona.

La cadena nacional de Milei se produjo después de una serie de declaraciones de Donald Trump que generaron repercusiones tanto en Argentina como en el Reino Unido.