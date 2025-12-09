La UNESCO declaró al cuarteto Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El género popular nacido en Córdoba en la década del 40 obtuvo un reconocimiento internacional histórico por su arraigo comunitario y su vigencia cultural, sumándose al tango, el chamamé y el filete porteño dentro de las expresiones argentinas valoradas por la UNESCO.

El cuarteto cordobés alcanzó un hito sin precedentes: fue incorporado por la UNESCO a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La decisión se tomó en Nueva Delhi, durante la vigésima sesión del Comité Intergubernamental, y consagra a este género popular como una de las manifestaciones más representativas de la identidad argentina.

La candidatura, presentada en 2022 por Córdoba con apoyo de la Cancillería y el Ministerio de Cultura de la Nación, destacó la historia del cuarteto, sus prácticas asociadas al baile y la música, y su capacidad de transmitir valores comunitarios. El organismo internacional subrayó que se trata de una tradición que se mantiene viva gracias a su transmisión intergeneracional.

El reconocimiento tiene un significado profundo: garantiza la preservación y promoción del cuarteto en el plano global, además de abrir nuevas oportunidades para su difusión. “Estamos realmente muy contentos de que el cuarteto sea declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es un día especial para toda la familia del cuarteto”, expresó Héctor “Pichi” Campana, secretario de Cultura de Córdoba.

Argentina ya cuenta con otras expresiones incluidas en la lista de la UNESCO: el tango (2009), el filete porteño (2015) y el chamamé (2020). Con la incorporación del cuarteto, el país suma cuatro manifestaciones culturales reconocidas a nivel mundial, consolidando su lugar como referente de diversidad artística en América Latina.

Especialistas remarcaron la importancia del logro. La investigadora María Inés García, del Instituto Nacional de Musicología, señaló: “El cuarteto no es solo un género musical, es un espacio de encuentro comunitario que refleja la historia y la identidad cordobesa. Su reconocimiento internacional legitima décadas de resistencia cultural frente a la estigmatización”.

El máximo referente del género, Carlos “La Mona” Jiménez, también celebró la noticia: “Es un día muy feliz. El cuarteto es parte de nuestra vida y ahora el mundo lo reconoce como patrimonio de todos”. Sus palabras resumen el impacto emocional de una distinción que trasciende lo artístico y se convierte en símbolo de orgullo nacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Mona Jiménez (@lamonaoficial)

En definitiva, el cuarteto cordobés reafirma su valor como fenómeno cultural y social. Su inclusión en la lista mundial garantiza que el tunga tunga siga sonando más allá de las fronteras y que su legado se preserve para las futuras generaciones.