La inflación de agosto en Argentina fue del 1,9% y el gobierno celebró el dato

El acumulado durante los primeros meses del año alcanzó el 33,6% a nivel nacional y el gobierno celebró el dato. Uno por uno cuáles fueron los rubros que más aumentaron.

La inflación en Argentina se ubicó en 1,9% durante agosto de 2025, mientras que en Mendoza fue del 2%, según el último relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este dato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un 33,6% de aumento en lo que va del año, consolidando una tendencia de desaceleración que el Gobierno considera un logro en el marco del plan económico actual.

Cuáles fueron los rubros que más aumentaron en agosto de 2025

Según el informe del Indec, en relación con los distintos rubros, lo que más subió en el mes de agosto fue:

Transporte (3,6%)

Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%)

Restaurantes y hoteles (3,4%)

En cambio, las menores variaciones se registraron en:

Prendas de vestir y calzado (-0,3%) , que mostraron una leve baja.

, que mostraron una leve baja. Recreación y cultura (0,5%) .

. Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,4%).

La inflación interanual alcanzó el 33,6%, mientras que lo acumulado desde enero a agosto fue del 19,5%.

2025

Enero: 2,2%

Febrero: 2,4%

Marzo: 3,7%

Abril: 2,8%

Mayo: 1,5%

Junio: 1,6%

Julio; 1,9%

Agosto: 1,9%

El gobierno de Milei festejó el dato de la inflación

Tras conocerse el informe oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la cifra y aseguró que se trata de un hecho histórico: “El IPC Nacional registró una variación de 1,9% en agosto, ubicándose por debajo del 2% mensual por cuarto mes consecutivo. Es la primera vez desde noviembre de 2017 que se logra mantener la inflación en ese nivel durante cuatro meses seguidos”, señaló en redes sociales.

Por otro lado, Javier Milei publicó un mensaje en su cuenta de X donde elogió al Ministro de Economía: “De nuevo la inflación debajo del 2%. PD: eso que fue en el contexto de un mes de muchísima volatilidad en la demanda de dinero”.